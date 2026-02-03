ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Vakarhatják a fejüket a kínai autógyártók a januári számok láttán

Infostart / MTI

Meglehetősen vegyes eladási számokat produkáltak a nagy kínai márkák, egyik-másik egészen hajmeresztő visszaesést tapasztalhatott.

Januárban csökkentek a kínai BYD Co., az XPeng és a Li Auto eladásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben növelte értékesítését a Nio és a Xiaomi.

A BYD a múlt hónapban 210 051 új energiafelhasználású járművet (NEV) adott el, 30,11 százalékkal kevesebbet 2025 januárjához képest. Az export eközben 51,47 százalékkal, 100 482 járműre nőtt.

Az XPeng januári értékesítése éves összevetésben 34,07 százalékkal, 20 011 elektromos járműre csökkent.

A Li Auto eladásai 7,55 százalékkal, 2025 márciusa óta a legalacsonyabb szintre, 27 668 járműre estek vissza, és ezzel a nyolcadik egymást követő hónapban jegyeztek föl csökkenést.

Eközben a Nio megduplázta, 27 182-re növelte eladásait januárban az egy évvel korábbi 13 863-ról.

A Xiaomi, amely 2024 márciusában mutatta be első elektromos autóját, az SU7-et, a múlt hónapban több mint 39 000 járművet értékesített. Ez 70,33 százalékos növekedést jelent a tavaly januári szinthez képest.

Kezdőlap    Gazdaság    Vakarhatják a fejüket a kínai autógyártók a januári számok láttán

