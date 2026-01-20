Megerősítette a Scope Ratings a 4iG minősítését: a pénzügyi stabilitása összhangban van az adósbesorolásával

A Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) hitelminősítő intézet, felülvizsgálata során megerősítette a 4iG Nyrt. (4iG Csoport) és kötvényeinek kibocsátói adósságbesorolását (BB-, stabil kilátásokkal és BB-). Az elemzők szerint a 4iG Csoport stabil távközlési piaci pozíciói, valamint pénzügyi stabilitása is összhangban van az adósbesorolási szintjével – írja sajtóközleményében a 4iG Csoport.

Az elemzői értékelés szerint a stratégiai partnerségek és a közös vállalatok létrehozása érdemben hozzájárulhat a csoport piaci jelenlétének erősödéséhez.

Az űr- és védelmi ipari együttműködések hozzáférést biztosítanak a széles körű nemzetközi tudásbázisokhoz és technológiai platformokhoz, amelyek elősegíthetik a gyártási volumen növekedését és az exportlehetőségek javulását, így

a 4iG fokozatosan erősítheti pozícióját az űr- és védelmi ipari értékláncban.

A Scope Ratings előrejelzése szerint a 4iG Csoport Scope által korrigált EBITDA-ja 2025-ben megközelíti a 247 milliárd forintot, mintegy 34 százalékos EBITDA-marzs mellett. Az elemzés alapján a 2025-ben bejelentett, illetve lezárt akvizíciók teljes éves hatása érdemben javítja az eredménytermelő képességet, így az EBITDA 2026-ban 260 milliárd fölé emelkedhet, míg 2027-re várhatóan meghaladja majd a 330 milliárd forintot.

Az elemzés a megvásárolt vállalatok konszolidációját követően fenntartható adósságállományt vetít előre. A Scope Ratings a 4iG Csoport likviditását megfelelőnek értékeli, és megítélése szerint a cégcsoportot nem terheli érdemi hiteltörlesztési nyomás.

A Scope Ratings jelentése kitér a Magyar Nemzeti Bank NKP II. programjának keretében kibocsátott vállalati kötvények intézményi és banki befektetőivel kötött megállapodásra. Ennek értelmében a kötvények tőketörlesztése – a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – a futamidő végén, 2031-ben, egy összegben esedékes. Az elemzők úgy értékelik, hogy

a vállalat likviditását kedvezően befolyásolja az egyösszegű visszafizetésre irányuló új konstrukció, amely hozzájárul ahhoz, hogy a likviditási mutató 2025-ben 110 százalék felett alakuljon, míg 2026-2027-ben meghaladja 200 százalékot.

A besorolások és a kilátások részletes magyarázata a Scope Ratings GmbH weboldalán érhető el.