Dobrev Klára most a sofőrökért aggódik

Dobrev Klára közleményében azt írják, hogy "az utóbbi hetekben sorban keresik fel a Demokratikus Koalíciót kirúgott sofőrök. Ők azok, akiket azért küldenek el a hazai szállítmányozási cégek, mert nem tudják kigazdálkodni a néha 50 százalékos útdíjemeléseket.

A megemelt útdíjakat pedig a boltokban fogják megérezni az emberek, mert minden olyan élelmiszer, amit közúton szállítanak, drágább lesz.

Azt követelik a kormánytól, hogy tiltsa meg a díjemelést.

Mi, baloldaliak az emberek oldalán állunk a nagyvállalatokkal szemben, és nem fogjuk hagyni, hogy a profit számítson az emberi életek helyett - teszik még hozzá.