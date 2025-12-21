ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap
Tájékoztató táblák az útdíjköteles M30-as autópálya és az ingyenes, Miskolcot elkerülő szakasz felhajtójánál Miskolc határában 2015. január 7-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Dobrev Klára most a sofőrökért aggódik

Infostart

A DK az útdíjemelés betiltását követeli a kormánytól.

Dobrev Klára közleményében azt írják, hogy "az utóbbi hetekben sorban keresik fel a Demokratikus Koalíciót kirúgott sofőrök. Ők azok, akiket azért küldenek el a hazai szállítmányozási cégek, mert nem tudják kigazdálkodni a néha 50 százalékos útdíjemeléseket.

A megemelt útdíjakat pedig a boltokban fogják megérezni az emberek, mert minden olyan élelmiszer, amit közúton szállítanak, drágább lesz.

Azt követelik a kormánytól, hogy tiltsa meg a díjemelést.

Mi, baloldaliak az emberek oldalán állunk a nagyvállalatokkal szemben, és nem fogjuk hagyni, hogy a profit számítson az emberi életek helyett - teszik még hozzá.

Gazdaság

élelmiszerár

útdíj

dobrev klára

