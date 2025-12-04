ARÉNA - PODCASTOK
Smiling man lying on the couch and shopping online with credit card and laptop
Nyitókép: filadendron/Getty Images

Nem ott költ a magyar, ahol gondolnánk? Elemző a trendekről

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Idén októberben a hazai kiskereskedelmi forgalom éves alapon valamivel több mint 3 százalékkal, havi alapon pedig fél százalékkal bővült. A nem élelmiszer kereskedelemben volt a legnagyobb, 5,2 százalékos az értékesítés bővülése. A adatról Szász Pétert, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.

A kiskereskedelmi forgalom volumene októberben tovább nőtt, ami arra utal, hogy a vásárlók ugyan lassan, de folyamatosan visszatérnek az üzletekbe; a fix bázisú adat alapján az rajzolódik ki, hogy a növekedés hullámzó, de összességében folyamatosan emelkedő ez a pálya – fogalmazott az InfoRádióban Szász Péter.

Októberben a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene fél százalékkal haladta meg az előző havit, míg éves összevetésben 3,1 százalékos volt a növekedés. A Portfolio elemzője a részleteket illetően kifejtette: az élelmiszer-kiskereskedelemben a növekedés 2,9 százalékos volt, de például az ital- és dohányáru szaküzletekben 4,3 százalékos volt a csökkenés. A nem élelmiszer-kereskedelemben 5,2 százalékkal nőtt a forgalom, és

kiemelendő az online kereskedelem, ahol igen lendületesen, 11 százalékkal erősödött a kereslet az előző évhez viszonyítva.

Kis mértékben (0,6 százalék), de emelkedett a benzinkutak forgalma is.

Szász Péter kiemelte: a külkereskedelmei adatok mellett a kiskereskedelmi forgalom számai azok, amik valamelyest iránymutatóak lehetnek a gazdasági növekedés tekintetében az év utolsó negyedévében, és miután a kivitelünk nem volt olyan erőteljes, örülhetünk annak, hogy a kiskereskedelem tudja tartja magát, és képes hajtani a gazdasági növekedést majd novermber–decemberben is.

Hozzátette: a hazai kiskereskedelmi forgalom nagyjából 2024 dereka táján léphette át a 2021-es szintet – amikor a forgalom jelentősen nőtt a járvány előtti évhez képest –, és azóta egy nagyon lassú, nagyon cikkcakkos, de érezhető emelkedés látható. Tehát ilyen szempontból már túl vagyunk a 2021-en, de a növekedés egyáltalán nem olyan lendületes, ahogy azt egyébként akár a reálkeresetek növekedéséből látni lehet – fogalmazott a Portfolio munkatársa.

Annak, hogy nem nő annyira ütemesen a kiskereskedelem, amúgy az is az oka lehet, hogy az emberek esetleg a szolgáltatásokat részesítik előnyben a fogyasztáson belül, vagy adott esetben megtakarítanak – jegyezte meg Szász Péter.

24 ÓRA
