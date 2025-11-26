ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Jabád, 2017. július 23.Saját termesztésű dohányból sodor cigarettát egy palesztin férfi az észak-ciszjordániai Dzsenín városhoz közeli Jabád faluban 2017. július 22-én. Palesztin családi vállalkozások 1917 óta foglalkoznak dohánytermesztéssel a minőségi arab dohányáról ismert Jabádban, akik a készterméket az importár töredékéért értékesítik térségbeli piacokon és Izraelben. A termesztők egy doboz filteres cigarettát 4 sékelért (mintegy 290 forintért) kínálnak, míg a nemzetközi cigarettamárkák dobozos termékei 25 sékelbe, vagyis közel 1840 forintba kerülnek. A dohánylevelek feldolgozásában és a cigarettasodrásban általában az asszonyok és gyerekek is részt vesznek. (MTI/EPA/Alaa Badarneh)
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Ezt nem teszi zsebre - tovább drágul a cigaretta

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága november 21-én frissített listája szerint november 17-től 45 cigaretta és 10 szivar ára emelkedett.

November 21-én jelentek meg a legfrissebb dohány-kiskereskedelmi árak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága oldalán - vette észre a Pénzcentrum. Az érvényben lévő előírások alapján a hatóságnak közzé kell tennie a dohánytermékekre érvényes árakat.

A napokban 45 cigarettának és 10 szivarnak emelkedett az ára. A Davidoff Robusto Tubos Selection black szivar tarifája 36 ezer 900 forintra növekedett, de további 39 szivar sem úszta meg a drágulást. A dohánytermékek árainak változását a portál részletesen felsorolta.

A tendencia tovább folytatódhat, mivel az Egészségügyi Világszervezet javasolja a kormányoknak, hogy a dohánytermékek, a cukros üdítők és az alkohol árát is 50 százalékkal emeljék meg. Az Európai Bizottság pedig drasztikus jövedékiadó-emelést helyez kilátásba, ami a dohánytermékeket is érintené.

Kezdőlap    Gazdaság    Ezt nem teszi zsebre - tovább drágul a cigaretta

jövedéki adó

dohánytermék

szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága

