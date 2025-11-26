Ezt nem teszi zsebre - tovább drágul a cigaretta

November 21-én jelentek meg a legfrissebb dohány-kiskereskedelmi árak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága oldalán - vette észre a Pénzcentrum. Az érvényben lévő előírások alapján a hatóságnak közzé kell tennie a dohánytermékekre érvényes árakat.

A napokban 45 cigarettának és 10 szivarnak emelkedett az ára. A Davidoff Robusto Tubos Selection black szivar tarifája 36 ezer 900 forintra növekedett, de további 39 szivar sem úszta meg a drágulást. A dohánytermékek árainak változását a portál részletesen felsorolta.

A tendencia tovább folytatódhat, mivel az Egészségügyi Világszervezet javasolja a kormányoknak, hogy a dohánytermékek, a cukros üdítők és az alkohol árát is 50 százalékkal emeljék meg. Az Európai Bizottság pedig drasztikus jövedékiadó-emelést helyez kilátásba, ami a dohánytermékeket is érintené.