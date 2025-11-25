ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.25
usd:
330.45
bux:
108748.81
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Munkagépekkel talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében 2023. február 23-án. A valaha volt legnagyobb, mintegy 3000 milliárd forint összértékű magyarországi beruházás keretében a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) közvetlenül 9000 új munkahelyet hoz létre Debrecenben.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Új uniós szabályok jöhetnek, amelyek az itthoni kínai beruházásokat is érzékenyen érintenék

Infostart

Az új szabályokkal arra köteleznék a befektetőket, hogy a helyi munkaerőt alkalmazzák, és az egyes ágazatokban ne csak összeszerelő üzemeket létesítsenek, hanem a teljes európai értéklánchoz járuljanak hozzá a beruházások.

Az Európai Bizottság jelentősen szigorítaná a külföldi, főként kínai befektetések feltételeit. A korlátozás célja, hogy a Kínából érkező beruházások ne csak az uniós piac elérését szolgálják, amelyekkel elkerülhetik a vámokat, hanem helyi munkahelyeket és technológiai tudást is biztosítsanak – írja a Financial Times beszámolója alapján a Portfolio.

Az uniós végrehajtó testület december 10-én terjeszti elő a javaslatot, amely a következő hónapokban az iparpolitikai csomag központi elemévé válik. A portál szerint a háttérben az állhat, hogy a kínai termékek uniós dömpingje az amerikai vámok mellékhatásaként erősödött, és tovább nyomja az európai acél- és vegyipart.

A Portfolio cikkében kiemeli: a javaslat nagy hatással lehet Magyarországra is, mert jelentős állami támogatásokkal több milliárd eurós akkumulátor- és járműipari fejlesztések indultak idehaza kínai szereplőkkel, akik magyar munkaerő híján külföldi, főként Ázsiából érkező vendégmunkásokat alkalmaznak.

Az új szabályokkal arra köteleznék a befektetőket, hogy a helyi munkaerőt alkalmazzák, és bizonyos ágazatokban – például az akkuiparban is – ne összeszerelő üzemeket létesítsenek, hanem a teljes európai értéklánchoz járuljanak hozzá a beruházások.

A javaslat szerint ha az érintettek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, akkor az EU belső piacán előállított termékek is vámkötelesek lehetnek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU külkereskedelmi tanácsának brüsszeli ülése előtt közölte: az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás, amiből hazánk sokat profitált. Mint fogalmazott, éppen ezért a magyar kormány azért küzd a továbbiakban is, hogy akadálytalanok legyenek a különböző világgazdasági együttműködések. A magyar tárcavezető emlékeztetett: 2024-ben az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka, 2023-ban pedig 44 százaléka jött Magyarországra, amelyek több tízezer új munkahelyet teremtettek.

„Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van. Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek” – jegyezte meg Szijjártó Péter.

Kezdőlap    Gazdaság    Új uniós szabályok jöhetnek, amelyek az itthoni kínai beruházásokat is érzékenyen érintenék

kína

európai bizottság

beruházás

szigorítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
 

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Amerikai-orosz–ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet. Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi utalványt kap rengeteg magyar nyugdíjas: az önkormányzat folyósítja, ezek a feltételei

Karácsonyi utalványt kap rengeteg magyar nyugdíjas: az önkormányzat folyósítja, ezek a feltételei

Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 11:28
Négy magánszemély kapott összesen 75 milliós bírságot bennfentes kereskedelem miatt
2025. november 25. 11:17
Otthon Start: lakások tízezreivel bővülhet most a kínálat
×
×
×
×