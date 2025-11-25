Új uniós szabályok jöhetnek, amelyek az itthoni kínai beruházásokat is érzékenyen érintenék

Az Európai Bizottság jelentősen szigorítaná a külföldi, főként kínai befektetések feltételeit. A korlátozás célja, hogy a Kínából érkező beruházások ne csak az uniós piac elérését szolgálják, amelyekkel elkerülhetik a vámokat, hanem helyi munkahelyeket és technológiai tudást is biztosítsanak – írja a Financial Times beszámolója alapján a Portfolio.

Az uniós végrehajtó testület december 10-én terjeszti elő a javaslatot, amely a következő hónapokban az iparpolitikai csomag központi elemévé válik. A portál szerint a háttérben az állhat, hogy a kínai termékek uniós dömpingje az amerikai vámok mellékhatásaként erősödött, és tovább nyomja az európai acél- és vegyipart.

A Portfolio cikkében kiemeli: a javaslat nagy hatással lehet Magyarországra is, mert jelentős állami támogatásokkal több milliárd eurós akkumulátor- és járműipari fejlesztések indultak idehaza kínai szereplőkkel, akik magyar munkaerő híján külföldi, főként Ázsiából érkező vendégmunkásokat alkalmaznak.

Az új szabályokkal arra köteleznék a befektetőket, hogy a helyi munkaerőt alkalmazzák, és bizonyos ágazatokban – például az akkuiparban is – ne összeszerelő üzemeket létesítsenek, hanem a teljes európai értéklánchoz járuljanak hozzá a beruházások.

A javaslat szerint ha az érintettek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, akkor az EU belső piacán előállított termékek is vámkötelesek lehetnek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU külkereskedelmi tanácsának brüsszeli ülése előtt közölte: az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás, amiből hazánk sokat profitált. Mint fogalmazott, éppen ezért a magyar kormány azért küzd a továbbiakban is, hogy akadálytalanok legyenek a különböző világgazdasági együttműködések. A magyar tárcavezető emlékeztetett: 2024-ben az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka, 2023-ban pedig 44 százaléka jött Magyarországra, amelyek több tízezer új munkahelyet teremtettek.

„Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van. Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek” – jegyezte meg Szijjártó Péter.