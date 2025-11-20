ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.14
usd:
331.69
bux:
108070.6
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tálib fegyveresek a kabuli Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtéren 2021. augusztus 31-én, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok befejezte az Afganisztánból történő kivonulást és az amerikai állampolgárok, harmadik országból származó állampolgárok és a kiszolgáltatott helyzetben lévő afgánok evakuálására irányuló missziót.
Nyitókép: MTI/AP/Kathy Gannon

Pofon a belügyminiszternek - A Németországba tartó afgán menekültek nem hagyják magukat "megvesztegetni"

Infostart

Évekkel ezelőtt a korábbi Scholz-kormány vállalta, hogy Németország befogadja a tálib rezsim elől menekült, azóta Iszlámábádban rostokoló afgánokat. A Merz-kabinet az ígéretet kelletlenül "megörökölte", a belügyminiszter ugyanakkor pénzadományokkal igyekszik őket inkább hazaérésre bírni.

A tálib rezsim 2021-es hatalomra kerülése nyomán az akkori német kormány egyfajta önkéntes befogadási programot léptetett életbe. Ez kizárólag azokra az afgánokra, illetve családtagjaikra vonatkozott, akik a korábbi években az akkor még ott tartózkodó Bundeswehr-egységeknek, továbbá az országban korábban működő német szerveknek segítettek.

Számuk több tízezerre rúgott, és egy részük Németországba tartva Iszlámábádban várt a továbbutazásra. 2022 és 2024 között sokan közülük el is jutottak a célállomásra, a Merz-kormány májusi hatalomra jutását követően azonban a menekültpolitika általános szigorítása jegyében a befogadást is felfüggesztette. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban több járat érkezett Pakisztánból, fedélzetén általában mindössze néhány tíz afgánnal.

Iszlámábádban ugyanakkor még mindig mintegy kétezren várnak arra, hogy eljussanak Németországba.

A szigorítás "karmesterének" számító Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszter a közelmúltban sajátos forgatókönyvvel állt elő a várakozó afgánok visszafordítására. A miniszter nem csak a tálib rezsimmel kezdeményezett közvetett párbeszédet, de a befogadási programban érintett afgánoknak is ajánlatot tett.

Ennek jegyében több ezer eurót kínált a várakozó afgánoknak arra az esetre, ha lemondanak a német hatóságok által korábban vállalt befogadási kötelezettség teljesítéséről. Mindezt még kiegészítette azzal is, hogy érdekükben eljár az illetékes tálib hatóságoknál.

A német kormány az ARD közszolgálati médium szerint 1,5 millió eurót biztosított arra a célra, hogy várakozó menekülteket "eltanácsolja" Németországtól.

A német médiumok most viszont arról tudósítottak, hogy a miniszter erre vonatkozóan határidőt is szabott, ami a múlt hét végén lejárt. Noha Dobrindt hivatala az utóbbit hivatalosan nem erősítette meg, a belügyminisztérium szóvivője a nyilvánosságot arról tájékoztatta, hogy az afgánok elenyésző hányada lett volna hajlandó pénzért hazatérni.

A szóvivő szerint eddig a közvetlenül megkeresett afgánok tíz százaléka, alig több mint 60 ember jelezte, hogy hajlandó hazatérni.

Hozzátette azt is, hogy több menekülttel még folynak az egyeztetések a német ajánlat remélt elfogadása érdekében.

A bevezetőben említett mintegy 2000 afgán eltökéltségét jelzi az is, hogy többen közülük pert indítottak a német közigazgatási bíróságnál a beígért vízum kiadásának elmulasztása miatt.

Noha a német hatóságok a "türelem" érdekében a pakisztáni hatóságokkal is egyeztettek, a vonatkozó határidő az év végén jár le. Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy a illetékes pakisztáni szervek minél előbb hazaküldenék az ott-tartózkodó afgánokat, sőt egyes hírek szerint a deportálások meg is kezdődtek.

Kezdőlap    Külföld    Pofon a belügyminiszternek - A Németországba tartó afgán menekültek nem hagyják magukat "megvesztegetni"

németország

menekültek

afganisztán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Pokrovszk elfoglalása azt erősítheti Putyinban, hogy ha lassan is, de haladnak, így fölösleges belemenni tárgyalásokba. Az orosz gazdaság nehezen bírja, de az orosz logika szerint ha „akár egy nappal is tovább bírják, mint Ukrajna, akkor mindent megkaphatnak” katonai úton, tárgyalások nélkül is. Eközben Ukrajna támogatottsága csökken nyugaton, mert nem látszik a háború vége, és az európai gazdaság sem áll jól, így nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy öntik a pénzt egy országba, amely ráadásul korrupt is, és nem lehet tudni, hogy meddig kell még – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát

Bendarzsevszkij Anton: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Szijjártó Péter: őrültség újabb 100 milliárd eurót küldeni Ukrajnába

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert

Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

A Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt

Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt

Az európai fővárosokban komoly felháborodást váltott ki a Washington és Moszkva között körvonalazódó ukrajnai béketerv, amelyről a kontinens vezetői szerint őket teljesen kihagyták. A kiszivárgott részletek alapján a javaslat jelentős területi és katonai engedményeket kényszerítene Kijevre, ami több kormány szerint elfogadhatatlan. Németország már jelezte: csak a holttestükön át fogadhatják el a javaslatot – derül ki a Handelsblatt cikkéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni

Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni

Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump signs bill ordering justice department to release Epstein files

Trump signs bill ordering justice department to release Epstein files

The bill gives the US Justice Department 30 days to release all the files in a searchable format.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 08:56
Összeütközött egy gyorsvonat és egy személyvonat csütörtök reggel Csehországban
2025. november 20. 06:48
59 évesen elhunyt a híres-hírhedt oltásellenes orvos
×
×
×
×