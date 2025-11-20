Pofon a belügyminiszternek - A Németországba tartó afgán menekültek nem hagyják magukat "megvesztegetni"

A tálib rezsim 2021-es hatalomra kerülése nyomán az akkori német kormány egyfajta önkéntes befogadási programot léptetett életbe. Ez kizárólag azokra az afgánokra, illetve családtagjaikra vonatkozott, akik a korábbi években az akkor még ott tartózkodó Bundeswehr-egységeknek, továbbá az országban korábban működő német szerveknek segítettek.

Számuk több tízezerre rúgott, és egy részük Németországba tartva Iszlámábádban várt a továbbutazásra. 2022 és 2024 között sokan közülük el is jutottak a célállomásra, a Merz-kormány májusi hatalomra jutását követően azonban a menekültpolitika általános szigorítása jegyében a befogadást is felfüggesztette. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban több járat érkezett Pakisztánból, fedélzetén általában mindössze néhány tíz afgánnal.

Iszlámábádban ugyanakkor még mindig mintegy kétezren várnak arra, hogy eljussanak Németországba.

A szigorítás "karmesterének" számító Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszter a közelmúltban sajátos forgatókönyvvel állt elő a várakozó afgánok visszafordítására. A miniszter nem csak a tálib rezsimmel kezdeményezett közvetett párbeszédet, de a befogadási programban érintett afgánoknak is ajánlatot tett.

Ennek jegyében több ezer eurót kínált a várakozó afgánoknak arra az esetre, ha lemondanak a német hatóságok által korábban vállalt befogadási kötelezettség teljesítéséről. Mindezt még kiegészítette azzal is, hogy érdekükben eljár az illetékes tálib hatóságoknál.

A német kormány az ARD közszolgálati médium szerint 1,5 millió eurót biztosított arra a célra, hogy várakozó menekülteket "eltanácsolja" Németországtól.

A német médiumok most viszont arról tudósítottak, hogy a miniszter erre vonatkozóan határidőt is szabott, ami a múlt hét végén lejárt. Noha Dobrindt hivatala az utóbbit hivatalosan nem erősítette meg, a belügyminisztérium szóvivője a nyilvánosságot arról tájékoztatta, hogy az afgánok elenyésző hányada lett volna hajlandó pénzért hazatérni.

A szóvivő szerint eddig a közvetlenül megkeresett afgánok tíz százaléka, alig több mint 60 ember jelezte, hogy hajlandó hazatérni.

Hozzátette azt is, hogy több menekülttel még folynak az egyeztetések a német ajánlat remélt elfogadása érdekében.

A bevezetőben említett mintegy 2000 afgán eltökéltségét jelzi az is, hogy többen közülük pert indítottak a német közigazgatási bíróságnál a beígért vízum kiadásának elmulasztása miatt.

Noha a német hatóságok a "türelem" érdekében a pakisztáni hatóságokkal is egyeztettek, a vonatkozó határidő az év végén jár le. Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy a illetékes pakisztáni szervek minél előbb hazaküldenék az ott-tartózkodó afgánokat, sőt egyes hírek szerint a deportálások meg is kezdődtek.