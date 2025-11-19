ARÉNA - PODCASTOK
A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) belső szavazásán a párt elnökének megválasztott Friedrich Merz a párt berlini székházában tartott sajtótájékoztatón 2021. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Filip Singer

A hiúság nem idegen a német kormány tagjaitól – a gazdasági miniszter a listavezető

Infostart

A megjelenés egyáltalán nem közömbös a német kormány tagjai számára. Az öltözet mellett a frizura, de mindenekelőtt a smink ebben kulcsszerepet játszik. Friedrich Merz kancellár is ad magára.

A dobogó legfelső fokán ma mindenesetre a korábbi zöldpárti külügyminiszter, az ENSZ- közgyűlés jelenlegi elnöke, Annalena Baerbock volt külügyminiszter állna. Híressé vált külföldi útjaival kapcsolaban korábban úgy fogalmazott, hogy „fodrász és smink nélkül úgy nézne ki, mint egy sírásó, mert teljesen ősz”.

Mellesleg kiderült az is, hogy miniszterként a világot keresztül-kasul utazó Barebock csak 2022-ben, azaz első hivatali évében 136 500 eurót költött főként sminkeseke.

Mindezért annak idején az akkor még ellenzéki CDU/CSU is bírálta. Ugyanez a konzervatív pártszövetség ma a kormány vezető ereje, de minisztereik – a kancellárral egyetemben – szintén feledtébb adnak a megjelenésre.

A vonatkozó „kutatások” fényt deríttetek arra, hogy a Friedrich Merz május eleji hivatalba lépésétől csupán augusztusig 12 500 eurót számlázott ki kozmetikusoknak, illetve sminkeseknek.

A kisebbik keresztény párt, a bajor CSU elnöke, Markus Söder a maga nemében „más tészta”; híres arról, hogy „imádja reklámozni magát az Instagramon”.

A vonatkozó adatok szerint, melyek a tartományi parlament szociáldemokratáitól származnak, csak 2022-ben 178 818 eurót költött szabadúszó fotósokra az elnök.

Hozzá képest elődje, Horst Seehofer felettébb visszafogott volt, 2018-ban ugyanis „mindössze” 11 ezer eurót költött saját maga reklámozására.

A hivatali fotósok a mai kormánytagok számára sem idegenek. A legtöbbet, 33 700 eurót Lars Klingbeil alkancellár, illetve pénzügyminiszter költötte. Őt pedig Johann Wadephul külügyminiszter követte 19 000 euróval.

Az említett időszakban a minisztériumok a fotósoknak összesen 172 608 eurót fizettek ki.

Sminkesekre és fodrászokra a legtöbbet május elejétől augusztusig a gazdasági miniszter, a konzervatív Katherina Reiche költötte. A miniszerasszony külföldre mindig sminkesekkel utazik.

A megjelenésére fordított állami kiadások a hírek szerint augusztusig 19 264 euró volt, ennek a felét ugyanakkor a sminkesek utazási költségei tették ki.

