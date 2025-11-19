ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Friss tenger gyümölcsei koktél feketekagylóval, vongoléval, garnélával és rákokkal.
Nyitókép: Getty Images/Lisovskaya

Viszlát, tenger gyümölcsei – mérgesedik a kínai–japán viszony

Infostart / MTI

Kína arról értesítette Tokiót, hogy felfüggeszti a tenger gyümölcsei importját Japánból, ami tovább ronthatja a két ország kapcsolatát.

A hírt a Kyodo japán hírügynökség közölte szerdán japán kormányzati illetékesekre hivatkozva.

Kína közel két év importtilalom után nemrég engedélyezte újra a tenger gyümölcseinek behozatalát Japánból. Kína egészségi megfontolásokból 2023 augusztusában tiltotta meg a tengeri termékek importját Japánból, miután a korábban megsérült fukusimai erőműből származó kezelt radioaktív vizet a tengerbe engedték.

A két ország közötti kapcsolat látványosan megromlott november 7. óta, amikor Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt mondta, egy kínai támadás Tajvan ellen „Japán létét fenyegető helyzetet” teremtene, ennek alapján pedig Japán érvényesíthetné a kollektív önvédelemhez való jogát.

Kínai álláspont szerint a japán miniszterelnök nyíltan utalt egy katonai beavatkozás lehetőségére a Tajvani-szorosban, ami szerinte durva beavatkozás Kína belügyeibe. Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője akkor azt mondta, hogy Japán súlyosan megsérti az „egy Kína” elvét, a két ország közötti politikai megállapodások szellemét, valamint a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök október végén találkoztak először, amikor részt vettek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 32. csúcstalálkozóján Dél-Koreában. Akkor mindkét vezető azt mondta, hogy kész együttműködni több területen is, és fontosnak tartja, hogy a két ország felelősen és őszinte párbeszéd útján oldja meg a vitás kérdéseket.

