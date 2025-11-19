ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Egy, a NASAMS közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer indítókonténere.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Ukrajnában kipróbált amerikai fegyverek érkeznek Tajvanra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy közel 700 millió dollár értékű fejlett légvédelmi rakétarendszert adott el Tajvannak, amelyet Ukrajnában teszteltek harc közben.

A NASAMS közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert az RTX nevű cég gyártja. A térségben csak két ország, Ausztrália és Indonézia rendelkezik ilyen rendszerrel.

Tajvan egy héten belül másodszor kap amerikai fegyvercsomagot. Múlt csütörtökön az Egyesült Államok engedélyezte vadászgépek és egyéb repülőgép-alkatrészek eladását 330 millió dollárért Tajvannak. Ez volt az első ilyen jellegű üzlet Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta. Pekingben komoly felháborodást váltott ki a múlt héten bejelentett ügylet.

A tajvani hadsereg fokozza fegyverzetének korszerűsítését, hogy ellenállhasson egy esetleges kínai támadásnak. Kína saját területének tekinti Tajvant, és hadserege szinte naponta hajt végre katonai műveleteket Tajvan közelében, hogy tesztelje a szigetország erőit.

Eközben nagyon megromlott Kína és Japán kapcsolata, miután az új japán kormányfő egy megjegyzésben arra utalt, hogy Japán segítene Tajvannak egy kínai invázió esetén.

