Szakértő: megdrágíthatja az online rendeléseket a „temus áruk” vámmentességének eltörlése

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy már 2026-ban töröljék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó de minimis mentességet. Ez azt jelentené, hogy az összes, EU-ba importált áru után vámot kellene fizetni, így összhangba kerülne a rendszer a behozott árukra érvényes hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályokkal.

Az RSM Hungary Vám-, jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetője az InfoRádióban azt mondta, a jelenlegi szabályok értelmében ha a végfogyasztók internetes kereskedelem formájában rendelnek kis értékű árukat, akkor a termékekre nulla százalék vámot kell alkalmazni, vagyis vámmentesen érkezhetnek harmadik országból. Import áfát azonban a 150 euró alatti áruk után is kell fizetni a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint, vagyis van egyfajta köztartozás.

Falcsik István kiemelte: ennek a kedvezménynek eddig az volt a legfőbb haszna, hogy az érintett árukat a lehető leggyorsabban el lehetett juttatni a végfogyasztókhoz, mivel a vámkezelés sokkal egyszerűbben zajlik, ha ez nulla százalékos vámtétellel történik. Mint fogalmazott, könnyen belátható, hogy a jelenlegi rendszer

versenyhátrányt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik nem elektronikus kereskedelmi formában küldik el a termékeket a végfogyasztónak, hanem nagyobb tömegben, vagyis szállítmány formájában juttatják el a címzetteknek ezeket a kis értékű árukat.

Egy-egy szállítmány értéke ugyanis bőven meghaladja a 150 eurót, és ebben az esetben „az adott kombinált nomenklatúra szerinti vámterhet kell érte fizetni”.

Becslések szerint jelenleg az EU-ba behozott kis csomagok 65 százalékát alulértékelik, hogy így kerüljék el az importvámokat. Mindez az uniós vállalatok versenyképességére gyakorolt hatása mellett környezetvédelmi aggályokat is felvet, mivel arra ösztönzi a nem uniós vállalatokat, hogy az EU-ba szánt árukat egyenként csomagolva osszák fel.

A de minimis mentesség eltörlése vélhetően hatással lesz a Kínából származó importokra és az online platformokra. A Shein, a Temu és a hozzájuk hasonló webáruházak miatt akkora olcsótermék-dömping érkezik Ázsiából az unióba, hogy azzal már a helyi vállalkozásoknak is meggyűlik a baja. A Telex cikke szerint az említett kínai webáruházak évről évre egyre nagyobb számban küldenek 150 eurónál olcsóbb, így jelenleg vámmentes csomagokat az Európai Unió tagállamaiba. Míg harmadik országból 2022-ben 1,4 milliárd olyan csomag érkezett, ami feladója szerint 150 eurónál kevesebbet ért, addig ez a szám 2023-ra már 2,3 milliárdra, 2024-re pedig 4,6 milliárdra nőtt. Ráadásul az e-kereskedelemben vásárolt, 150 eurónál kevesebbet érő küldemények 91 százaléka egyetlen országból, Kínából jött.

Falcsik István szerint az új rendelkezéssel biztosra vehető, hogy

az említett termékek ára jelentősen megemelkedik, vagyis az online rendelésekre is markánsan kihat a vámmentesség eltörlése.

Arra számít, hogy „a normál vámtarifális szabályok szerinti vám fog rárakódni ezekre a termékekre”, és ezzel párhuzamosan az értékesítők arányosan be fogják építeni az árakba ezt az összeget.

Kitért arra is, hogy ezeknek az áruknak a vámkezelése egyszerűbb módon történik, mint más termékek esetében. Egyebek mellett külön elektronikus rendszer, IOSS-rendszer teszi sokkal gyorsabbá a vámeljárást. Ugyanakkor ha a jövőben az egyes áruk esetében külön-külön kell majd meghatározni, hogy a vámtarifaszám alapján hány százalékos vámtétel legyen, akkor Falcsik István szerint az adminisztrációs terhek is jelentősen megnőnek.

„Minden olyan dolog, ami egyébként növeli a vámmal kapcsolatos vámadminisztrációt, az magasabb vámszolgáltatási árakat képez, vagyis ezek a plusz összegek várhatóan be fognak épülni az adott termék árába” – magyarázta Falcsik István.