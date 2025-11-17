ARÉNA - PODCASTOK
A görög nemzeti lobogó egy zászlórúdon.
Nyitókép: Pixabay

Javított államadósság-besorolásán Görögország a Fitch szerint

Infostart / MTI

Az ország korábban a „BBB mínusz” besorolásban volt, ami az alsó határa a „befektetésre ajánlott”-nak.

A Fitch Ratings nemzetköz hitelminősítő egy fokozattal „BBB mínusz”-ról „BBB”-re javította Görögország államadósi osztályzatát stabil kilátással elsősorban az államadósság csökkenése miatt - áll a szervezet honalapján.

A Fitch módszertanában a „BBB mínusz” besorolás a befektetési ajánlású sáv alsó határa.

A nemzetközi hitelminősítő szakértői arra számítanak, hogy Görögország GDP-arányos államadósságának csökkenése idén is folytatódik, a 2020. évi 209 százalékos csúcsról idén 145 százalékra süllyed. A koronavírus-járvány óta a Fitch által minősített összes ország közül ez a legnagyobb visszaesés százalékos arányban.

A Fitch azzal számol, hogy a GDP-arányos görög államadósság 2030-ra mintegy 120 százalékra mérséklődik.

Görögország költségvetési többlete idén a GDP 1 százaléka lesz, míg tavaly 1,4 százalékos hiány alakult ki. A Fitch úgy véli, hogy a jövő évi költségvetés is többlettel zár néhány adócsökkentés ellenére. A hitelminősítő szerint a személyi jövedelemadó csökkentése különösen a középosztály jövedelmét növeli majd, ami várhatóan hozzájárul a kiadások növekedéséhez, ez viszont végeredményben támogatja a gazdaság bővülését.

A görög gazdaság 2023 óta átlagosan évi 2 százalékos ütemben bővül, meghaladva az euróövezet gazdasága növekedésének az ütemét. A Fitch arra számít, hogy ez a görög növekedési ütem legalább 2027-ig kitart az erős belföldi keresletnek köszönhetően.

