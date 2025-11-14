123 ezer szülő kapott könnyítést szeptemberben

A közlemény szerint könnyebbséget jelent az is, hogy a kedvezményt nem kell kérni, a folyósító, például az államkincstár a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi, ráadásul, ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár.

A csed és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni, a gyed után 10 százalék nyugdíjjárulékot, ám ebből – adóelőleg-nyilatkozattal – a családi járulékkedvezmény érvényesíthető - tették hozzá.

A kedvezményt a négy-, illetve a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák, a személyi, az első házasok, illetve a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni – írták.

Kiemelték, hogy júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti: a csed, a gyed és örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett.

Október 1-től a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre, januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal, és a 30 év alatti, egy gyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik.

Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése – áll a közleményben.