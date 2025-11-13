Kiderült, hányan vettek ingatlant a nyugdíjpénztári befizetéseikből

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak az MNB-hez benyújtott adatai alapján a hazai nyugdíjpénztárak fedezeti tartaléka a teljesített ingatlancélú szolgáltatások ellenére is nőtt, mivel az idén beérkezett tagi befizetések, illetve a pozitív hozameredmény ellensúlyozták az ingatlancélú kifizetések összegét.

Az igénylők több mint fele lakás, lakóház korszerűsítésére, felújítására vagy bővítésére adott be kérelmet (23,9 milliárd forint értékben), 27,5 százalékuk pedig jelzáloghitelük törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére kért forrást (együttesen 29,6 milliárd forintnyit). Utóbbiak tehát pénztártagonként átlagosan nagyobb összeget igényeltek. Az MNB emlékeztetett:

az önkéntes pénztári törvény alapján a tagok az egyéni számlájukon 2024. szeptember 30-án rendelkezésre álló összeg erejéig igényelhetik idén december 31-ig az ingatlancélú kifizetéseket.

A szolgáltatás legfeljebb 3 alkalommal kérhető, és azt a pénztáraknak a benyújtást követő 60 napon belül teljesíteniük kell.

A személyi jövedelemadó és szocho mentes kifizetés a pénztártag mellett annak házastársa és gyermeke ingatlancéljainak fedezését is szolgálhatja. A juttatás feltétele, hogy a meglévő, megszerzendő ingatlanban a kedvezményezettnek tulajdona legyen, illetve ahhoz a tag benyújtsa pénztárának a szükséges igazoló dokumentumokat.