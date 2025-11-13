ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.85
usd:
330.36
bux:
108419.37
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Happy young couple buying their new apartment or house and starting new life together. Real estate concept.
Nyitókép: mladenbalinovac/Getty Images

Kiderült, hányan vettek ingatlant a nyugdíjpénztári befizetéseikből

Infostart / MTI

Idén szeptember végéig 47 ezer tag, a teljes taglétszám 4,4 százaléka igényelt ingatlancélú kifizetést nyugdíjpénztárától, 92 milliárd forint értékben – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak az MNB-hez benyújtott adatai alapján a hazai nyugdíjpénztárak fedezeti tartaléka a teljesített ingatlancélú szolgáltatások ellenére is nőtt, mivel az idén beérkezett tagi befizetések, illetve a pozitív hozameredmény ellensúlyozták az ingatlancélú kifizetések összegét.

Az igénylők több mint fele lakás, lakóház korszerűsítésére, felújítására vagy bővítésére adott be kérelmet (23,9 milliárd forint értékben), 27,5 százalékuk pedig jelzáloghitelük törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére kért forrást (együttesen 29,6 milliárd forintnyit). Utóbbiak tehát pénztártagonként átlagosan nagyobb összeget igényeltek. Az MNB emlékeztetett:

az önkéntes pénztári törvény alapján a tagok az egyéni számlájukon 2024. szeptember 30-án rendelkezésre álló összeg erejéig igényelhetik idén december 31-ig az ingatlancélú kifizetéseket.

A szolgáltatás legfeljebb 3 alkalommal kérhető, és azt a pénztáraknak a benyújtást követő 60 napon belül teljesíteniük kell.

A személyi jövedelemadó és szocho mentes kifizetés a pénztártag mellett annak házastársa és gyermeke ingatlancéljainak fedezését is szolgálhatja. A juttatás feltétele, hogy a meglévő, megszerzendő ingatlanban a kedvezményezettnek tulajdona legyen, illetve ahhoz a tag benyújtsa pénztárának a szükséges igazoló dokumentumokat.

Kezdőlap    Gazdaság    Kiderült, hányan vettek ingatlant a nyugdíjpénztári befizetéseikből

mnb

lakásvásárlás

ingatlanvásárlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban

A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban

A háború utáni német politikában a maga nemében történelmet írt. A 46 éves Christian Lindner 2013-ban lett a nagy hagyományokkal rendelkező liberális FDP elnöke, és a tisztséget 2025 elejéig töltötte be, ami a párt történetében rekordot jelentett. A liberálisok hanyatlása után azonban felhagyott a politikával, hogy az autók iránti szenvedélyének hódoljon.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A 14. havi nyugdíj helyett vegyes indexálás kellene? Mit mutatnak a számítások?

A 14. havi nyugdíj helyett vegyes indexálás kellene? Mit mutatnak a számítások?

A napokban a kormányzat bejelentette: 2026-tól fokozatosan bevezeti a 14. havi nyugdíjat. Ezzel nemcsak a nyugdíjakat emeli, hanem csökkenti a nyugdíjak relatív lemaradását is. Egyelőre nem ismert az ütemezés, de logikus feltevésnek látszik: 2026 és 2029 között minden évben egy héttel egészülhetnek ki az adott évben már megállapított nyugdíjak. Mit hoz ez a nyugdíjasok konyhájára, és miben különbözik attól, mint ha a következő négy évre visszaállítanák a hasonló mértékű indexálást? Először egy példán szemléltetjük a két eljárás közti különbséget, majd külön számszerűsítjük a jelenlegi és a két új eljárás hatását. Bár a régi nyugdíjaknál nincs különbség, az egy évvel korábban megállapított nyugdíjaknál egyre nő a távolság a két módszer között: a 2025-ös éves átlag nettó keresettel (közel 6 millió forinttal) számolva 2030-ban már a 14. havi nyugdíj az idei átlag nettó bér reálértékének 104,4%-a (6 millió 264 ezer forint), a vegyes indexálás pedig csak 96,9%-a (5 millió 814 ezer forint).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?

Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?

A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein email says Andrew had photo taken with Virginia Giuffre

Epstein email says Andrew had photo taken with Virginia Giuffre

The message sent by Epstein reads: "Yes she [Giuffre] was on my plane and yes she had her picture taken with Andrew"

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 12:15
Uniós jogot sért a magyar kormány egyik rendelkezése
2025. november 13. 12:02
Igen aktívak a külföldi vásárlók a magyar lakáspiacon
×
×
×
×