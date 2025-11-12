ARÉNA - PODCASTOK
Emberek dolgoznak a Foxconn Technology Group tajvani elektronikai termékeket gyártó cég logója mögött a Foxconn kutatóintézetének megnyitóünnepségén Tajpejben 2021. január 4-én. Sajtóértesülések szerint a Foxconn stratégiai együttmûködésrõl tárgyal az elektromos autók gyártásával foglalkozó, kínai székhelyû Byton startup vállakozással.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

Csúcson az AI-láz – rekordnyereségről számolt be a világelső cég

Infostart

Az AI-szerverek iránti tartósan erős kereslet miatt 17 százalékkal emelkedett a Foxconn harmadik negyedéves profitja, felülmúlva a piaci várakozásokat. A vállalat az Nvidia legnagyobb szerverbeszállítójának és az Apple legjelentősebb iPhone-összeszerelőjének számít.

A tajvani Foxconn Technology (Hon Hai Precision Industry Co.), a világ legnagyobb számítástechnikai és távközlési technológiai beszállító vállalatának profitja a vártnál erőteljesebben, 11 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben – áll a cég szerdán ismertetett jelentésében.

Az adózott eredmény 57,67 milliárd tajvani dollár (1,86 milliárd dollár) volt a szeptember végével záródott negyedévben az egy évvel korábbi 49,3 milliárd tajvani dollár után. Elemzők várakozásának átlagában kisebb, 50,96 milliárd tajvani dollár nyereség szerepelt.

Mindehhez a Portfolio hozzáteszi: a növekedés az AI-szerverek iránti tartósan erős keresletnek köszönhető és felülmúlta a piaci várakozásokat. A menedzsment a negyedik negyedévre számottevő éves bevételnövekedést vár, és az AI-szerverekből származó árbevétel negyedéves alapon is emelkedhet.

A Reuters információja szerint az Apple-nek készülő iPhone-ok többségét továbbra is Kínában szerelik össze, ugyanakkor az Egyesült Államokban értékesített készülékek zöme már Indiában készül.

A vállalat emellett Mexikóban és Texasban is gyárakat épít, hogy az Nvidiának AI-szervereket állítson elő.

A Foxconn az elektromos járművek terén is bővíti jelenlétét, amelyet a jövő egyik fontos növekedési hajtóerejének tekint. A vállalat részvényei idén eddig 36 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a szélesebb tajvani részvényindex 21 százalékos erősödését. A papírok szerdán, az eredmények közzététele előtt, 1,8 százalékos pluszban zártak.

