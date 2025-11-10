ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.46
usd:
332.06
bux:
107834.11
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gas station at sunset.
Nyitókép: Issarawat Tattong/Getty Images

Új részletek a készenléti töltőállomásokról

Infostart

A legfőbb célja az ország folyamatos kőolaj- és kőolajtermék-ellátásbiztonságának garantálása, különösen válsághelyzetek vagy rendkívüli események idején, valamint a készenléti töltőállomások működésének részletes szabályozása.

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a kormányrendelet tervezete, ami a készenléti üzemanyag töltőállomások működésével összefüggő szabályokat határozza meg. A téma aktuálissá válását a 2022/2557 EU irányelvnek való megfelelés, valamint a nemzetbiztonsági és energiabiztonsági kihívások indokolják.

A normaszöveg alapján meghatározzák a készenléti töltőállomások fogalmát és működési feltételeit (pl. 24 órás nyitvatartás, minimális tárolókapacitás és szivattyúteljesítmény). A készenléti töltőállomások kijelölésében és működtetésében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kaphat vezető szerepet, beleértve a földrajzi lefedettség és a katonai mobilitás szempontjainak figyelembevételét. A tervezet rendelkezik arról, hogy hogyan kell kezelni a készenléti töltőállomások megszűnését és az eszközök áthelyezését.

A készenléti töltőállomások kötelezően folyamatos villamosenergia-ellátással kell, hogy rendelkezzenek minden, akár tervezett vagy nem tervezett esemény során is. A miniszter rendelete szerinti igénybevételére üzemanyag-korlátozás idején kritikus szervezetek jogosultak a korlátozásoktól függetlenül ellátásra a készenléti töltőállomásokon – olvasható egyebek mellett.

A kormányrendelet a készenléti üzemanyag töltőállomások fenntartóit és üzemeltetőit, az energetikai ágazat egyes szereplőit, különösen a kőolajat és kőolajterméket forgalmazókat, védelmi- és biztonsági szervezeteket, az egészségügyi mentőszolgálat és a rendvédelmi szerveket érinti. De az érintettek körébe tartozhatnak a kritikus infrastruktúrák működését biztosító vállalkozások, valamint az állampolgárok, mint végfelhasználók, közvetetten az üzemanyag-ellátás biztonságán keresztül.

A rendelet hivatalos indoka egyebek mellett

  • az ország működését biztosító folyamatos kőolaj- és kőolajtermék-ellátásbiztonság garantálása,
  • a készenléti töltőállomások részletes szabályozásával a védelem és biztonság összehangolása és
  • az üzemanyag-ellátás folyamatosságának biztosítása akár váratlan események (berendezéshiba, hálózati zavar) esetén is.

Kezdőlap    Gazdaság    Új részletek a készenléti töltőállomásokról

nemzetbiztonság

üzemanyag

töltőállomás

készenlét

rendelettervezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs
Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Donald Trump és Orbán Viktor pénteki washingtoni találkozója Magyarország és a magyar diplomácia számára is történelmi siker volt – vélekedett az InfoRádióban Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?

Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?

A forint ismét erős hetet zárt: az EUR/HUF hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár fillérre az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, majd délelőtt új, rég nem látott csúcsokra ért fel, de délutánra átmenetileg elfogyott a lendülete. A magyar deviza menetelését segíti a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése, miközben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat. A hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Az este folyamán Nagy Márton megerősítette, hogy zajlottak Washingtonban egyeztetések egy swap-line megállapodásról. A fejleményekről a minisztérium az MNB-t is tájékoztatta már.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezekre a helyekre menekülnek a magyar utazók az év vége felé: döbbenet, mennyit költenek belföldön

Ezekre a helyekre menekülnek a magyar utazók az év vége felé: döbbenet, mennyit költenek belföldön

A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 18:38
Olyan adat érkezett, amely miatt csökkenni kéne az élelmiszeráraknak
2025. november 10. 17:49
Alkotmánybírósághoz fordul az OTP az ATM-törvény miatt
×
×
×
×