Új részletek a készenléti töltőállomásokról

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a kormányrendelet tervezete, ami a készenléti üzemanyag töltőállomások működésével összefüggő szabályokat határozza meg. A téma aktuálissá válását a 2022/2557 EU irányelvnek való megfelelés, valamint a nemzetbiztonsági és energiabiztonsági kihívások indokolják.

A normaszöveg alapján meghatározzák a készenléti töltőállomások fogalmát és működési feltételeit (pl. 24 órás nyitvatartás, minimális tárolókapacitás és szivattyúteljesítmény). A készenléti töltőállomások kijelölésében és működtetésében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kaphat vezető szerepet, beleértve a földrajzi lefedettség és a katonai mobilitás szempontjainak figyelembevételét. A tervezet rendelkezik arról, hogy hogyan kell kezelni a készenléti töltőállomások megszűnését és az eszközök áthelyezését.

A készenléti töltőállomások kötelezően folyamatos villamosenergia-ellátással kell, hogy rendelkezzenek minden, akár tervezett vagy nem tervezett esemény során is. A miniszter rendelete szerinti igénybevételére üzemanyag-korlátozás idején kritikus szervezetek jogosultak a korlátozásoktól függetlenül ellátásra a készenléti töltőállomásokon – olvasható egyebek mellett.

A kormányrendelet a készenléti üzemanyag töltőállomások fenntartóit és üzemeltetőit, az energetikai ágazat egyes szereplőit, különösen a kőolajat és kőolajterméket forgalmazókat, védelmi- és biztonsági szervezeteket, az egészségügyi mentőszolgálat és a rendvédelmi szerveket érinti. De az érintettek körébe tartozhatnak a kritikus infrastruktúrák működését biztosító vállalkozások, valamint az állampolgárok, mint végfelhasználók, közvetetten az üzemanyag-ellátás biztonságán keresztül.

A rendelet hivatalos indoka egyebek mellett