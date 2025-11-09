ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap Tivadar
A dunaújvárosi Dunai Vasmű bejárata 2023. október 13-án. Ezen a napon a vasműbe látogatott Novák Katalin köztársasági elnök a Fejér vármegyében tett, kétnapos útjának második napján.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Felmérés: sokan elköltöznének, depresziósabb lett Dunaújváros, miután bezárt a vasmű

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Depressziós a hangulat a Dunaújvárosban a vasmű bezárása óta, minden ötödik helyi lakos az elköltözést fontolgatja, derült ki az Iránytű Intézet reprezentatív kutatásából. A helyiek egy új ipari beruházásban látják a jövőt, és többségük a kormánytól várja megoldást – mondta Pék Szabolcs az intézet vezető elemzője az InfoRádióban.

Dunaújváros önképében nagyon erősen megjelenik az iparváros mint öndefiníció – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője. Az intézet szeptember elején készített egy 500 fős reprezentatív kutatást a városban, azt vizsgálva, hogyan látják a helyiek a város jelenét és jövőjét a vasmű leépülése után, és hogy milyen megoldásokat tartanának kívánatosnak.

A vasmű megítélése egyértelműen pozitív, generációk kötődnek hozzá, a lakosság több mint a négyötödénél vagy családtag, vagy közeli ismerős dolgozott a vasműben.

A közhangulat nem pozitív, van egy erős bizonytalanság, félelem, a válaszadók hattizede említette ezt. Megjelenik egy erős elvándorlási szándék, minden ötödik válaszadó, a megkérdezettek 21 százaléka mondta, hogy elhagyná a várost, ami kiugró arány – hangsúlyozta Pék Szabolcs, hozzátéve: „nyilván azért könnyebb ezt egy telefonos kutatásban bemondani, mint valójában ezt meg is tenni, de azért ez egy elég magas arány, és az oka nyilván a munkalehetőségek hiánya, illetve az alacsony bérezés.”

Ez kimondottan a fiataloknál, a 40 év alattiaknál hangsúlyos, és végzettség szerinti bontásban a diplomások ugyanúgy gondolkodnak, mint a szakmunkások.

A helyiek megoldásként továbbra is az ipari – vasmű, kohászat, fémipar – vonalon képzelik el a jövőt. Viszont

az akkumulátorgyár-ellenesség nagyon-nagyon hangsúlyos, tehát akkumulátorgyárat, amit az ország több pontjára már telepítettek, nagyon nem szeretnének itt látni.

– mondta a kutató. Megjelenik ugyanis egy olyan igény, hogy az új ipar ne legyen környezetszennyező, tehát iparban gondolkodnak, de már valamilyen zöldítettebb verzióban. A vasműnél is említették, hogy komoly szennyezés volt évtizedeken keresztül.

A válaszadók abszolút többsége, 57 százaléka mondja, hogy itt a magyar kormánynak kell beavatkoznia. Csak egy jóval kisebb rész, 15 százalék szerint kellene valamilyen nagyvállalati beruházónak megoldania a helyzetet, és csak nagyjából 10 százalék gondolja azt, hogy az önkormányzatnak kellene cselekednie. Tehát leginkább a magyar kormánytól várják azt a fellépést, hogy valamilyen beruházást hozzon a városba – derül ki a felmérésből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Felmérés: sokan elköltöznének, depresziósabb lett Dunaújváros, miután bezárt a vasmű

felmérés

dunaújváros

iránytű intézet

dunai vasmű

