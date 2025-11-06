ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Leépítési hullám kezdődött a román olajóriásnál

Infostart / MTI

Ötszáz dolgozóját bocsátotta el idén az OMV Petrom – írja a profit.ro a társaság vezérigazgatójának nyilatkozata alapján.

"Elemezzük a költségek jelentette kihívást. Elemezzük az átmenetet egy olcsóbb kőolaj által meghatározott környezet felé. Vannak a kiadások hatékonyságának növelését célzó programjaink, ezek tartalmazzák a munkaerő méretének elemzését is. Már végrehajtottunk bizonyos csökkentéseket. Körülbelül 1000 állásos csökkentést tervezünk, ennek a felénél tartunk" - nyilatkozta Cristina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az elbocsátások jövőre és 2027-ben folytatódni fognak.

A dolgozói létszám csökkentése révén a vállalat mintegy 150 millió eurós éves megtakarítást szeretne elérni 2027-ig a 2024-ez kiadásokhoz viszonyítva.

Az OMV Petromnak tavaly 7200 dolgozója volt, s 29,692 milliárd lejes (2263,421 milliárd forint) árbevétel mellett 4,143 milliárd lej (315,820 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el. Az elmúlt 20 évben a többségi osztrák tulajdonban levő cég, amelyben a román állam, az energiaügyi minisztérium révén, 20,698 százalékos részesedéssel rendelkezik, mintegy 85 százalékkal csökkentette alkalmazottjainak számát. 2005-ben az OMV Petrom még több mint 48 ezer főt foglalkoztatott, az árbevétele pedig hozzávetőleg harmada volt a tavalyinak.

