Pislákol a fény a magyar iparban

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés részletes szeptemberi adatait november 13-án közli második becslése alapján a KSH.