2025. november 1. szombat Marianna
Orosháza, 2015. május 19.Egy nő és egy férfi fagylaltozik a nyárias melegben egy szökőkút mellett Orosháza belvárosában 2015. május 19-én. A városban ezen a napon 30 Celsius-fok fölé is emelkedett a hőmérséklet.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Nagy a baj Orosházán, költségvetési biztost kellett kirendelni

Infostart

A Magyar Államkincstár döntése alapján költségvetési biztos kezdte meg a munkáját Orosházán. A kinevezés a 2020 és 2024 közötti időszak pénzügyi adataira épül, amelynek kapcsán Raffai János, Orosháza polgármestere hivatalosan is kimondottnak látja azt az állítást, miszerint az előző városvezetés pazarló és felelőtlen gazdálkodást folytatott. A polgármester szerint a Kincstár döntése igazolja a jelenlegi városvezetés által korábban megfogalmazott kritikákat.

A polgármester közösségi oldalán közzétett adatok szerint a város pénzkészlete 89 százalékkal csökkent 2020-hoz képest, miközben a kiadások megkétszereződtek, az 5,5 milliárd forintról 10,4 milliárd forintra emelkedve. Emellett 2024-ben 2,3 milliárd forint értékű pályázati előleget kellett visszafizetnie az önkormányzatnak - vette észre a 24.hu.

A városvezetés a helyzet súlyosságát alátámasztandó részletes listát közölt az állítólagos pénzügyi visszaélésekről és felelőtlen döntésekről.

Ezen állítások szerint

a 2020–2024 közötti időszakban a jegyzőnek és az aljegyzőnek különféle jogcímeken összesen 84 millió forint kifizetése történt.

Továbbá 128 milliós veszteség keletkezett a Mizujs Babám fesztivál kapcsán, és egy 300 millió forintos visszafizetési kötelezettség merült fel a konferencia-központ miatt.

A polgármester kiemelte, hogy a bezárt élményfürdő ellenére sem történt létszámracionalizálás, tömegével kötöttek indokolatlan megbízási szerződéseket, és az önkormányzati cégek vezetőinek összes havi bére elérte a 6,2 millió forintot. Egy cégvezető három év alatt közel 80 millió forintot kapott fizetése mellett, a város cégei pedig 600 millió forintos lejárt szállítói tartozással rendelkeztek.

A költségvetési biztos kinevezése nem jelenti az önkormányzat irányításának átvételét. Feladata a gazdálkodás szakmai támogatása és a jogszerűségének felügyelete; nem dönt helyi ügyekben, és nem korlátozza a város működését. Az ilyen biztos kinevezése azt a célt is szolgálja, hogy az adott település elkerülje a csődöt, és helyreállítsák a pénzügyi stabilitást.

Az új városvezetés közlése szerint a kiadások csökkentését, a működés átláthatóbbá tételét és a rendteremtést már 2024-ben megkezdték, továbbá a korábbi pazarlás megszűnt, és kezdeményezték a felelősségre vonást.

Raffai János polgármester a helyzetről úgy nyilatkozott: „Orosháza segítséget kapott a rendrakásban. A költségvetési biztos jelenléte annak bizonyítéka, hogy a megkezdett munka jó irányba halad".

A polgármester ugyanakkor politikai nehézségekre is utalt, mondván, a Fidesz-frakció állítólag mindent megtett a pénzügyi helyzetet javító döntések (vagyonrendelet, lakásrendelet) megszületésének késleltetéséért, és a kormány továbbra is megpróbálja kivéreztetni Orosházát.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy a baj Orosházán, költségvetési biztost kellett kirendelni

költségvetés

orosháza

költségvetési biztos

