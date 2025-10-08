Sugárzó mobilok: új listát adtak ki

A német sugárzásvédelmi hivatal megmérte a mobilok rádiófrekvenciás sugárzásának mértékét.

A Pénzcentrum összefoglalója szerint ilyen szempontból a legnagyobb "ellenség" az Allview 7Pro mobilkészülék, de legsugárzóbb mobilok között találhatunk még Asus és Motorola készüléket is, de Apple-t ugyanígy.

Az összeállítás azonban hangsúlyozza: a listán szereplő mobilok sugárzása mind az EU által meghatározott határéréken belül van, igaz, az amerikai limitek máshol vannak, azokat nem minden mobil vinné át.

Kifejezetten jól teljesít viszont ilyen szempontból a Xiaomi.

Ami a részleteket illeti, az Allview 7Pro után a sugárzási "dobogón" a Motorola Edge és a Telekom T Phone Pro áll. A top5-be idén frissen bekerült TLC az 50 NXTPAPER 5G és az 50 Pro NXTPAPER 5G nevű készülékeivel. Az első huszonötbe befértek olyan neves gyártók készülékei, mint az Asus ROG különböző gamer telefonjai. Miközben az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest a Samsung kikerült, az Apple iPhone 16e mobiltelefonja (1,48W/kg) bekerült legsugárzóbb telefonok közé. Illetve a híresebb márkák közül megtalálható itt a HTC U12 life elnevezésű készüléke is (1,48W/kg).

Az összeállítás még arra is kiderül, hogy mára 100 lakosra 156 előfizetés jut.

A legtöbb magyar zsebében Samsung, Xiaomi vagy Apple telefon van, legalábbis ezek a legkeresettebb márkák Magyarországon. Szeptemberi adatok szerint jelenleg a hazai mobilpark legnagyobb szereplője a Samsung, csaknem 40 százalékos részesédessel, ezt követi a Xiaomi 21 százalékkal. Harmadik helyen az Apple áll még úgy is, hogy az elmúlt évben feltornázta magát 20 százalék fölé.

A Samsungok nincsnek benne a top 20-ban. Tavaly ugyan bekerült a Galaxy A23 5G modellel, aminél 1,49W/kg-os sugárzást mértek, ezt azóta kivezették a választékból, így az aktuális telefonjaik közül a Galaxy S25 (1,29W/kg) végzett az első helyen, míg a második és harmadik helyre a Galaxy S25 Plus és a Galaxy S25 Ultra érkezett be (1,26W/kg és 1,25W/kg).A Xiaomi legtöbb készülékének kereken 1-es a W/kg mutatója, ám változás a tavalyi évhez képest, hogy az ezen kívüli mobilok nem 1 alatti értéket mutatnak. Így jön be az első helyre 1,39W/kg kibocsátott sugárzással a Mi 9 SE készülék, míg a második helyre a Mi 9T Pro (1,3W/kg) került. Ezzel a három legnagyobb hazai gyártó közül összességében nekik vannak a legkevésbé sugárzó telefonjaik. Persze nem volt ez mindig így, például a már kifutott Mi A1 sugárzása sokkal magasabb, 1,75W/kg volt. Az Apple idén bekerült a top20-ba az iPhone 16e készülékkel, de a többi telefonjuk mind 1,25W/kg alatti értéket mutat.

Ismert: egyelőre nincs egységes tudományos álláspont arra vonatkozóan, milyen hatásai lehet a rádiófrekvenciás sugárzásnak, számos kutatás sejteti negatív következményeit az egészségünkre nézve. Pontosan ezért vezették be a SAR (fajlagos elnyelési tényező) mérését, amivel azt vizsgálják, mekkora sugárzást bocsátanak ki egyes mobiltelefonok, mikor azok a fejünk közvetlen közelében vannak.