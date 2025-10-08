ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter két új, vállalkozásokat támogató intézkedést jelentett be

Infostart

Élünk a lehetőséggel, hogy nem kell uniós bizottsági jóváhagyás a környezetkímélő beruházások esetében, ami gyorsítja a támogatási folyamatot sok kutatási-fejlesztési innováció esetén. Emellett már az 50 fős vállalkozások kutatás-fejlesztési beruházásaihoz is adnak támogatást – jelentette be Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóban tette közzé a kormány két új intézkedését, amely segíti a beruházásokat.

Tovább élesedett a verseny az európai országok között a beruházásokért. Ezek a beruházások munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy melyik országok kerülnek a győztesek, illetve vesztesek közé az új globális technológiai korszakban. Magyarország komoly sikereket ért el az elmúlt időszakban, az ország Európa egyik termelési központja lett, és számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra alapozott beruházás is érkezett hozzánk. De a verseny éles, ezért két fontos változtatást hajtunk végre beruházásösztönzési rendszerünkön – mondta Szijjártó Péter.

„Először is élünk a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése érdekében, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához” – mondta a miniszter. Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudnak döntést hozni, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetén az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt főleg az EU-n kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben. Így minden olyan beruházás esetén, amelynek nyomán a károsanyag-kibocsátás csökken, amelynek révén a gazdasági növekedés környezetet kímélő módon jön létre, ezekért a beruházásokért sokkal nagyobb versenyképességgel tudunk küzdeni, sokkal nagyobb esélyünk lesz Magyarországra hozni ezeket a beruházásokat – hangsúlyozta.

A miniszter hozzátette: fontos cél, hogy a termelés mellett egyre nagyobb szerep jusson a kutatás-fejlesztésnek, a magas hozzáadott értéknek, az innovációnak.

E téren már sok sikert értünk el, számos vállalat, amelynek van gyára Magyarországon, idehozta már a kutatás-fejlesztését is. Annak érdekében, hogy minél több magyar vállalat számára is lehetőség legyen végrehajtani kutatás-fejlesztési beruházást, és ahhoz támogatást kaphassanak, úgy döntöttünk, hogy immár az 50 főt foglalkoztató vállalatok kutatással, fejlesztéssel foglalkozó beruházásaihoz is adunk támogatást, és ehhez elegendő tíz új kutatással, fejlesztéssel foglalkozó munkahely létrehozása. A magyarországi egyetemekkel és egészségügyi intézményekkel való együttműködést is előtérbe helyezzük úgy, hogy egyes kutatás-fejlesztési beruházásoknál az ilyen együttműködés létrejön, akkor az erre fordított összeg 50 helyett immár 75 százalékot képviselhet a belső költségstruktúrában. Ezekkel a beruházásokkal Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lehet – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

