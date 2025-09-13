ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Beautiful blonde women wearing glasses, in a denim jacket and a skirt, shopping for milk in the supermarket. She is holding two cartons of milk and choosing which one to buy.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Nagy bejelentést tett a népszerű magyar élelmiszerlánc

Infostart

Szeptember 14-étől változik az Aldi valamennyi üzletének nyitvatartása.

Az áruházlánc a hozzá érkező megkeresések alapján a korábbinál nagyobb igényt tapasztalt arra, hogy boltjai vasárnap korábban nyissanak. Számos vásárló a hétvégi programok megkezdése vagy a vasárnapi munkavégzés előtt szeretné a lehető legkorábban elintézni a bevásárlást, ennek érdekében 2025. szeptember 14-étől az valamennyi magyarországi üzlete reggel hétkor nyit ki – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Mint olvasható, a korábbi nyitás nem befolyásolja a kínálat frissességét, hiszen vasárnap is friss áru – például zöldség, gyümölcs, igény szerint friss hús – érkezik a biatorbágyi központi raktárból, illetve az üzletekben található látványpékségek első sütése is elkészül vasárnap reggel hét órára, így a vásárlókat a hétköznapokon megszokott árukínálat fogadja majd.

Az áruházak vasárnap országosan egységesen 19:00 óráig tartanak nyitva.

