Elemző: a július sem hozott áttörést a kiskereskedelemben

Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, míg havi alapon 0,5 százalékkal csökkent – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent adatait Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

„Ezt az 1,7 százalékos növekedést semmiképp sem tartom erősnek”

– jegyezte meg a vezető közgazdász.

Mindeközben a fogyasztás a hazai GDP-ben a második negyedévben 5 százalékkal nőtt, a kiskereskedelmi forgalom júliusi volumennövekedése „ennek fényében [...] nem annyira erős”. A háttérben meghúzódó fő okok a bevásárlóturizmus, a külföldi nyaralások, a külföldi webáruházakból történő rendelések lehetnek – elemezte a szakember. Hozzátette, a hazai webáruházak forgalma közben 6,8 százalékkal nőtt.

Kiemelte, összesítésben a non-food kiskereskedelmi üzletek forgalma nőtt leginkább éves összehasonlításban, 2,9 százalékkal. Az élelmiszerüzletek terén 2,3 százalékos forgalombővülés történt. Relatív vesztes az üzemanyag-kiskereskedelem, amelynek forgalma 2,4 százalékkal csökkent.

„A nem-élelmiszer kiskereskedelmen belül azért eléggé változatos számok látszanak” – fűzte hozzá Regős Gábor. A gyógyszerek kategóriáján belüli eladások 5,4 százalékkal nőttek, az iparcikkek eladásai is 3,6 százalékkal emelkedtek. A bútorok, műszaki cikkek területén 0,9 százalékos növekedés volt tapasztalható.

Csökkenést mértek a könyv, számítástechnika, egyéb iparcikkek eladásaiban, 0,9 százalékot. A textil, ruha kategóriájában 1,2 százalékos volt a visszaesés, míg a használt cikkek forgalma 1,6 százalékkal volt kevesebb éves összehasonlításban.

„Mindenképpen jó lenne, ha lendületet kapna a kiskereskedelmi forgalom” – értékelte az adatokat a vezető közgazdász. Emlékeztetett, ez a költségvetés áfabevétel-sorára is pozitív hatással bírna. Hozzátette, a reálbérekről kedvező adatok érkeztek a legutóbb, illetve a családi adókedvezmények másfélszerezése is mostanában érkezik meg a családokhoz, ez az augusztusi adatokban már megjelenhet.