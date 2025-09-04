ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.89
usd:
337.4
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Woman in front of the mall pushing shopping cart
Nyitókép: YorVen/Getty Images

Elemző: a július sem hozott áttörést a kiskereskedelemben

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az itthoni fogyasztásbővülés egy része nem a magyar kiskereskedelemben csapódik le – mondta a KSH részletes adatait kommentálva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, míg havi alapon 0,5 százalékkal csökkent – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent adatait Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

„Ezt az 1,7 százalékos növekedést semmiképp sem tartom erősnek”

– jegyezte meg a vezető közgazdász.

Mindeközben a fogyasztás a hazai GDP-ben a második negyedévben 5 százalékkal nőtt, a kiskereskedelmi forgalom júliusi volumennövekedése „ennek fényében [...] nem annyira erős”. A háttérben meghúzódó fő okok a bevásárlóturizmus, a külföldi nyaralások, a külföldi webáruházakból történő rendelések lehetnek – elemezte a szakember. Hozzátette, a hazai webáruházak forgalma közben 6,8 százalékkal nőtt.

Kiemelte, összesítésben a non-food kiskereskedelmi üzletek forgalma nőtt leginkább éves összehasonlításban, 2,9 százalékkal. Az élelmiszerüzletek terén 2,3 százalékos forgalombővülés történt. Relatív vesztes az üzemanyag-kiskereskedelem, amelynek forgalma 2,4 százalékkal csökkent.

„A nem-élelmiszer kiskereskedelmen belül azért eléggé változatos számok látszanak” – fűzte hozzá Regős Gábor. A gyógyszerek kategóriáján belüli eladások 5,4 százalékkal nőttek, az iparcikkek eladásai is 3,6 százalékkal emelkedtek. A bútorok, műszaki cikkek területén 0,9 százalékos növekedés volt tapasztalható.

Csökkenést mértek a könyv, számítástechnika, egyéb iparcikkek eladásaiban, 0,9 százalékot. A textil, ruha kategóriájában 1,2 százalékos volt a visszaesés, míg a használt cikkek forgalma 1,6 százalékkal volt kevesebb éves összehasonlításban.

„Mindenképpen jó lenne, ha lendületet kapna a kiskereskedelmi forgalom” – értékelte az adatokat a vezető közgazdász. Emlékeztetett, ez a költségvetés áfabevétel-sorára is pozitív hatással bírna. Hozzátette, a reálbérekről kedvező adatok érkeztek a legutóbb, illetve a családi adókedvezmények másfélszerezése is mostanában érkezik meg a családokhoz, ez az augusztusi adatokban már megjelenhet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: a július sem hozott áttörést a kiskereskedelemben

magyarország

kiskereskedelem

fogyasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Emmanuel Macron francia elnök korábbi nyilatkozatára reagálva. A francia elnök szerint 26 ország kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába.
 

Emmanuel Macron: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépésre szánta el magát a Boeing: új munkavállalókkal pótolják a sztrájkoló dolgozókat

Drasztikus lépésre szánta el magát a Boeing: új munkavállalókkal pótolják a sztrájkoló dolgozókat

A Boeing védelmi üzletága új munkavállalókat tervez felvenni a sztrájkoló szakszervezeti dolgozók helyére a St. Louis körzetben - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai csütörtökön

Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

It is unclear what caused the crash in which 16 people died and more than 20 were injured, including many foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 20:18
Nagy a baj a neves autógyárnál, a dolgozók felét elküldik a központból
2025. szeptember 4. 17:32
Nagy Márton kijelölte az irányt
×
×
×
×