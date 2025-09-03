ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Hajszálon múlik, hogy elkerüli a Google az EU-s büntetést

Infostart

Maroš Šefčovič kereskedelemért felelős uniós biztos az utolsó pillanatban lép közbe.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság kereskedelemért felelős biztosa az utolsó pillanatban akadályozhatta meg egy újabb bírság kivetését a Google-re – írta meg a Portfolio az MLex alapján. A büntetés hátterében az áll, hogy az amerikai techóriás platformjain saját reklámszolgáltatását részesítette előnyben versenytársaival szemben.

A bírság egy négy éve zajló büntetőeljárás végére tett volna pontot.

A Bizottság álláspontja szerint a reklámszolgáltatások terén történt piactorzítással a Google megsértette az EU trösztellenes szabályait

– tette hozzá a Politico cikke.

A cég ellen mindeközben az USA-ban is zajlott egy per, ebben az USA Igazságügyi Minisztériuma azt állította, illegális monopóliummal rendelkezik a Google. A bírósági ügyben kimondták: nem szükséges a cégnek eladnia a Chrome böngészőt, vagy az Android operációs rendszert – jelentette a Financial Times.

Ezzel párhuzamosan a nyáron nem volt végig egyértelmű, életbelép-e az EU és az USA közt július végén megkötött vámmegállapodás. Ennek értelmében csökkentett, 15 százalékos vám érvényes több uniós exporttermékre is.

Donald Trump amerikai elnök augusztus végén saját közösségi oldalán, a Truth Social-on úgy fogalmazott, „az amerikai technológiai cégekkel szembeszálló országokra jelentős további vámokat vet ki”. Az MLex által megszólaltatott EU-s tisztviselők úgy vélték, jelenleg bármilyen váratlan lépés az unió részéről reakciót válthatna ki Washingtonból.

európai bizottság

google

trump

maros sefcovic

