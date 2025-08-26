Itt a terv arra, mi lehet a digitális euró belépője

Az Európai Unió döntéshozói fontolgatják a digitális euró nyilvános blokkláncokon történő bevezetését, válaszul az amerikai Genius törvényre és a dollár alapú stablecoinok dominanciájától való félelemre – írja a Finextra cikke nyomán a Portfolio.

A Financial Times szerint az elmúlt évben a digitális euró projekt újra előtérbe került:

egyrészt Donald Trump és az Egyesült Államok határozott stablecoin törekvései miatt,

másrészt azért, mert Európa szeretné kontinensen belülre hozni a pénzügyi infrastruktúráját, és csökkenteni a Mastercard és Visa kártyatársaságokkal szembeni függőségét.

Az EU törvényhozói fontolóra veszik a központi banki digitális valuta (CBDC) bevezetését akár olyan nyilvános blokkláncokon, mint az Ethereum vagy a Solana.

Az EUrópai Központi Bank korábban a privát, központilag irányított rendszert részesítette előnyben a biztonság és az adatvédelmi szempontok miatt. Ám a nyilvános blokkláncok segítenék a digitális eurót a dollár alapú stablecoinokkal való globális versenyben.

Az amerikai új stablecoin törvény váratlanul érte Európát, és tovább fokozta a nyomást a digitális euró projekt előmozdítására, hogy ellensúlyozzák az USA hatalmának erősödését a határokon átnyúló fizetések terén – írják.