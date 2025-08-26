ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.36
usd:
341.69
bux:
0
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Itt a terv arra, mi lehet a digitális euró belépője

Infostart

Az EU mérlegeli a digitális euró nyilvános blokkláncokon történő bevezetését, reagálva az USA Genius törvényére, illetve a dolláralapú stablecoinok uralmától tartva.

Az Európai Unió döntéshozói fontolgatják a digitális euró nyilvános blokkláncokon történő bevezetését, válaszul az amerikai Genius törvényre és a dollár alapú stablecoinok dominanciájától való félelemre – írja a Finextra cikke nyomán a Portfolio.

A Financial Times szerint az elmúlt évben a digitális euró projekt újra előtérbe került:

  • egyrészt Donald Trump és az Egyesült Államok határozott stablecoin törekvései miatt,
  • másrészt azért, mert Európa szeretné kontinensen belülre hozni a pénzügyi infrastruktúráját, és csökkenteni a Mastercard és Visa kártyatársaságokkal szembeni függőségét.

Az EU törvényhozói fontolóra veszik a központi banki digitális valuta (CBDC) bevezetését akár olyan nyilvános blokkláncokon, mint az Ethereum vagy a Solana.

Az EUrópai Központi Bank korábban a privát, központilag irányított rendszert részesítette előnyben a biztonság és az adatvédelmi szempontok miatt. Ám a nyilvános blokkláncok segítenék a digitális eurót a dollár alapú stablecoinokkal való globális versenyben.

Az amerikai új stablecoin törvény váratlanul érte Európát, és tovább fokozta a nyomást a digitális euró projekt előmozdítására, hogy ellensúlyozzák az USA hatalmának erősödését a határokon átnyúló fizetések terén – írják.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a terv arra, mi lehet a digitális euró belépője

európai unió

pénzügy

euró

központi bank

digitális

kriptovaluta

ethereum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink finanszírozását is, amely ezáltal október 1-jétől megszűnik lengyel részről. A Starlink leginkább a frontvonalon harcoló ukrán katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Child sex abuse victim begs Elon Musk to remove links to her images

Child sex abuse victim begs Elon Musk to remove links to her images

BBC investigation finds US victim's images are traded globally by an operator based in Indonesia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 19:35
Navracsics Tibor: ez nem a pártpolitika területe
2025. augusztus 25. 17:52
Nőtt a hiány a költségvetésben – értékelt az NGM
×
×
×
×