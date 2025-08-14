Nagy bajba került a legendás Kodak

Hétfői eredményjelentésében a Kodak jelezte, hogy a nagyjából 500 millió dolláros közelgő adósságkötelezettségeit nem biztos, hogy ki tudja kifizetni. „Ezek a feltételek komoly kétségeket vetnek fel a vállalat működőképességével kapcsolatban” – idézi a Kodak beaványát a CNN, amit az Economx szemlézett.

A Kodak a nyugdíj-előtakarékossági programjának leállításával kíván pénzt előteremteni, de azt is közölte, nem számítanak arra, hogy a vámok „lényeges hatással” lesznek az üzleti tevékenységükre, mivel számos termékét, beleértve a fényképezőgépeket, tintákat és filmeket, az Egyesült Államokban gyártja.

A cég szóvivője azonban „biztos benne, hogy jóval az esedékesség előtt képes lesz visszafizetni a cég a határidős hitelének jelentős részét, valamint módosítani, meghosszabbítani vagy refinanszírozni a fennmaradó adósságait és/vagy elsőbbségi részvénykötelezettségeit”.

A hírre az Eastman Kodak részvényei több mint 25 százalékot estek a másnap déli kereskedésben.

A Kodak 1975-ben mutatta be az első digitális fényképezőgépet, de nem tudta kihasználni a digitális technológia térnyerését. 2012-ben csődöt jelentett. A bejelentés benyújtásakor 100 000 hitelezője és összesen 6,75 milliárd dollárnyi adóssága volt.

2020 a vállalat számára egy rövid fellendülést hozott, amikor az Egyesült Államok kormánya gyógyszeripari összetevőket gyártó vállalattá alakította át. A Kodak részvényárfolyama gyorsan emelkedett.

A közelmúltbeli veszteségei ellenére a Kodak nemrégiben még azt jelentette be, hogy bővíteni kívánja üzleti tevékenységének ezt a részét. A vállalat továbbra is filmeket és vegyszereket gyárt vállalkozások, köztük a filmipar számára, és márkáját számos fogyasztói termékhez licencbe adja.