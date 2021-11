Jelentősen nőtt az Erste Bank adózott nyeresége

Eredményes első kilenc hónapot zárt az Erste Bank. A profit jelentős emelkedése részben a működési eredmény 37,8 százalékos növekedésének eredménye, ami 76 milliárd forint lett. A bank működési bevételei - részben egyedi hatások miatt - gyorsan, 23,4 százalékkal emelkedtek, míg a működési költségek visszafogottabban, 9,2 százalékkal nőttek.

Jelasity Radován ismertetése szerint a hitel- és kötvényállomány 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 1978 milliárd forint lett, az új kihelyezés 6 százalékkal 344 milliárd forintra nőtt.

A járvány negyedik hullámának a bank idei működésére már nem lesz jelentős hatása - vélekedett az elnök-vezérigazgató.

Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: a magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon - befektetés és betét - egy év alatt 19 százalékkal 4082 milliárd forintra nőtt, ezen belül 59 százalék az értékpapír-állomány. A megtakarítási kedv továbbra is magas.

A nettó kamatbevételek 21,4 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 18,6 százalékkal emelkedtek. A bank nem teljesítő hiteleinek aránya (NPL-ráta) a tavaly szeptember végi 2,6 százalékról enyhén, 2,9 százalékra nőtt - ismertette.

A lakossági területen az új kihelyezések értéke 1,6 százalékkal haladta meg a tavalyit, összetételük azonban jelentősen változott. A teljes lakossági hitelállomány csökkenő mértékben, részben a moratórium miatt is, 16 százalékkal nőtt a tavalyi első kilenc hónaphoz képest - ismertette.

A lakáspiac bővülése miatt a lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a babaváró hitel esetében 29 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. A fogyasztási típusú hiteleknél a személyi kölcsönök folyósítása 20 százalékkal meghaladta a tavalyi teljesítményt. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezés 58 százalékos növekedést mutat éves összehasonlításban.

Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője elmondta: jó strukturális helyzet állt elő, a moratóriumba belépő ügyfelek száma alacsony, a harmadik fázisba a teljes lakossági hitelállomány 5 százalékára kérték a moratórium meghosszabbítását. A vállalati üzletágban az új hitel és kötvény kihelyezés volumene 14 százalékkal nőtt 2020 első kilenc hónapjához képest, így a kötvény- és a hitelállomány együtt több mint 3 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberi értéket.

A kkv-k hitel- és kötvényállománya egy év alatt 14 százalékkal bővült, míg az új kihelyezés 31 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki teljesítményt. A kereskedelmi célú ingatlanoknál az új finanszírozás 57 százalékkal nőtt éves összevetésben, az állomány azonban így is 13 százalékkal csökkent. A nagyvállalatok és önkormányzatok esetében az új kihelyezés volumene 14 százalékkal esett vissza, ugyanakkor a hitel- és kötvényállomány egy év alatt 13 százalékkal növekedett. Az ügyfelek számlaforgalma minden szegmensben 30 százalékot meghaladó mértékben bővült az előző év azonos időszakához képest - közölte.

A befektetések jövőbeni növekedéshez a továbbra is magas lakossági megtakarítási kedv mellett hozzájárul a Random Capital Zrt. megszerzése is. A szeptember elején megvásárolt brókercéggel közel 22 ezer értékpapírszámla és mintegy 70 milliárd forint megtakarítás érkezik az Erste kötelékébe, miközben a bank olyan know-how birtokába is kerül, melynek segítségével tovább javíthatja szolgáltatásai színvonalát - mondta Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás