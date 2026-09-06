Hatalmas változás Donald Trump fején, de miért?

A hirtelen stílusváltás azonnal beindította a lavinát a közösségi oldalakon – vette észre az index.hu.

A kommentelők és az elemzők hitetlenkedve fogadták az új árnyalatot, az éles nyelvű kritikusok pedig nem kímélték az elnököt: volt, aki szerint a hírhedt Gilgo Beach-i sorozatgyilkos fazonját sikerült átvennie, míg mások viccesen már az alkotmányossági kérdéseket emlegették az új hajszín láttán.

?BREAKING: A new photo of Donald Trump is going viral showing his hair a dark brown color.



Some wonder if he’ll now claim the midterms are wigged. pic.twitter.com/rlczH9GUxN — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 5, 2026

Nem ez az első eset az utóbbi időben, hogy Trump frizurája lett a főtéma.

Alig egy hónapja, egy Las Vegas-i beszéde során a megszokottnál lényegesen dúsabbnak és fényesebbnek tűnt a haja,

ami miatt a rivalizáló demokrata politikusok és kommentátorok máris parókát vagy hirtelen hajbeültetést sejtettek a háttérben. Az amerikai elnök haját övező évtizedes rejtély úgy tűnik, az újabb színváltással csak még tovább gyarapodott.