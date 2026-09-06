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Donald Trump amerikai elnök az ûrhajósoknak adható legmagasabb állami elismerés, a Kongresszusi Ûrhajózási Becsületrend medáljának átadási ünnepségén, amelyen az elnök az Artemis II küldetés tagjait tüntette ki az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA houstoni Johnson Ûrközpontjában 2026. augusztus 28-án. Az Artemis II-küldetés legénysége: Reid Wiseman, Christina Koch és Victor Glover amerikai NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa 2026. áprilisban tíznapos Hold körüli utazásán megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért távolsági rekordot.
Nyitókép: Mark Schiefelbein

Hatalmas változás Donald Trump fején, de miért?

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Ismét az elnöki frizura tartja lázban az internet népét, miután Donald Trump szokatlan külsővel szállt le az Air Force One elnöki különgépről New Jersey-ben. A 80 éves politikus a tőle megszokott szalmasárga helyett ezúttal egy láthatóan sötétebb, barnás árnyalatú hajkoronával integetett a kameráknak, mielőtt a bedminsteri golfklubjába indult volna a hétvégére.

A hirtelen stílusváltás azonnal beindította a lavinát a közösségi oldalakon – vette észre az index.hu.

A kommentelők és az elemzők hitetlenkedve fogadták az új árnyalatot, az éles nyelvű kritikusok pedig nem kímélték az elnököt: volt, aki szerint a hírhedt Gilgo Beach-i sorozatgyilkos fazonját sikerült átvennie, míg mások viccesen már az alkotmányossági kérdéseket emlegették az új hajszín láttán.

Nem ez az első eset az utóbbi időben, hogy Trump frizurája lett a főtéma.

Alig egy hónapja, egy Las Vegas-i beszéde során a megszokottnál lényegesen dúsabbnak és fényesebbnek tűnt a haja,

ami miatt a rivalizáló demokrata politikusok és kommentátorok máris parókát vagy hirtelen hajbeültetést sejtettek a háttérben. Az amerikai elnök haját övező évtizedes rejtély úgy tűnik, az újabb színváltással csak még tovább gyarapodott.

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Kezdőlap    Életmód    Hatalmas változás Donald Trump fején, de miért?

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GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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