Hisszük vagy sem, a kánikulának egy időre vége, de... – időjárás

Szerdán hidegfront érkezett, amely többfelé okoz záporokat, zivatarokat. Mögötte a Dunántúlon és csütörtökön már északkeleten is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél, több fokkal visszaesik a hőmérséklet, a kánikálnak vége – közölte a Met.hu.

A hőségzáró hidegfront mögött azért nem jön ősz vagy tél, csak 5-10 fokos lehűlés a 35-40 fokos csúcsok után. Pénteken is jön egyébként még egy front, ettől ugyancsak hűvösebb lesz, de még mindig nem fogunk fázni.

Legfőképp a Duna mentén és az ország keleti felében eshet csütörtökön –, helyileg és röviden fog esni, viharos szél kísérheti a csapadékot. A front mögött az északnyugati szél egyre élénkebb lesz, csütörtök estére áll csak le majd.

Csütörtökön délutánra felszakadozik a felhőzet, akkor keleten eshet már csak, zápor, zivatar lehetséges akkor is.

A hétvégén 25-30 fokos csúcsok lesznek árnyékban. Az éjszakák is frissítőbbek lesznek, csapadék sem igazán lesz már.