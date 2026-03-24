Titkos üzenet is lehet a kutyák fűben hempergése

A kutyák fűben hempergése indokolatlannak tűnhet sok esetben, de a legtöbbször van rá magyarázat. Mivel a kutyák rendkívül fejlett szaglással rendelkeznek, és a szagok kulcsszerepet játszanak abban, hogyan értelmezik a világot, ezért ha az eb a fűben hempereg, gyakran azért teszi, hogy magára vegyen egy adott szagot – írja a a welovedogz.hu. Ez lehet egy másik állat nyoma, valamilyen szerves anyag, vagy bármi, ami számára érdekes. A másik gyakori magyarázat éppen az, hogy a kutyák a saját szagukat próbálják elfedni. A vadonban ez előnyt jelenthetett, mivel így kevésbé voltak észlelhetők a zsákmány számára.

A kutyák számára információhordozók. A hempergés során a kutya szagokat vehet fel, vagy saját szagot hagyhat hátra. Ez a viselkedés egyfajta kommunikációként is értelmezhető más kutyák felé, mivel a szagokból sok információ kinyerhető.

A fűben hempergést okozhatja a kutyák viszkető hát is, ugyanakkor, ha a hempergés túl gyakori vagy intenzív, az bőrproblémára, allergiára vagy paraziták jelenlétére utalhat, ezért ilyen esetben érdemes állatorvoshoz fordulni. Az sem elképzelhetetlen, hogy csak azért hempereg a kedvencünk, mert élvezi, a tekergő mozgás ugyanis számukra önmagában is egy örömforrás.