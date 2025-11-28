ARÉNA - PODCASTOK
Tavaszi időjárás, gomolyfelhős, napsütéses idő.
Nyitókép: Roman Studio/Getty Images

Kétarcú lesz az időjárás, csak egy régióban várható eső

Infostart

Bár az Adél névre keresztelt ciklon csak megközelíti a Kárpát-medencét, így is hatással lesz az időjárásra hazánk térségében. Napközben az ország délkeleti felén erősen felhős, borult időre van kilátás, és néhol gyenge eső sem kizárt. Az ország többi részén azonban sok napsütésben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

A napokban Magyarországtól délre egy alacsony légnyomású ciklon örvénylik, amit a görög meteorológusok Adélnak neveztek el. Ez a ciklon jelenleg a Balkán-félsziget felett sokfelé okoz felhős, valamint csapadékos időjárást, egyes helyeken 50–100 milliméter közötti csapadék esett egy nap alatt. A ciklon csak lassan mozdul kelet-északkeleti irányába, de Adél a hétvégén egyre jobban megközelíti hazánk térségét is, igaz, előreláthatólag csak érinteni fogja a Kárpát-medencét – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Ma reggel a Tiszántúlon még előfordulhatnak élénk széllökések, a déli és a délkeleti határvidéken pedig maradhatnak a tartósan borult körzetek, ahol hajnalban kevéssel a fagypont felett alakulhat a minimum hőmérséklet. Máshol általában 0 és mínusz 5 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban, az északi fagyzugos völgyekben azonban még ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

A derült részeken reggelre pára- és ködfoltok képződhetnek, emellett hajnaltól délkelet felől megnövekedhet a felhőzet. Napközben az ország délkeleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, és néhol gyenge eső sem kizárt. Az ország többi részén azonban sok napsütésben lesz részünk, általában derült vagy gyengén felhős időre kell számítani, miután a pára- és ködfoltok feloszlottak.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Késő délutántól, estétől a felhőtakaró határozottabban elkezd terjeszkedni, így egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A nap második felében már a Tiszéntúlon is mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 Celsius-fok között alakul, a legalacsonyabb értékeket a tartósan felhős, borult részeken mérhetjük.

Azzal, hogy az Adél nevű ciklon egyre inkább megközelíti térségünket, a hétvégén főként hazánk délkeleti felén zártabb felhőtakaró alakul ki, illetve néhol kisebb mennyiségű csapadék is lehet. Az ország többi részén azonban a derült körzetek mellett már előfordulhatnak egyre jobban párás, valamint ködös területek is, amelyek néhol tartósabban megmaradhatnak.

Szombaton 2 és 8 Celsius-fok, míg vasárnap 4 és 9 Celsius-fok között várhatók a legmagasabb hőmérsékleti értékek, a tartósan ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű a hőmérséklet.

A jövő hét elején aztán egyre inkább előoldali áramlási rendszerbe kerülünk, ezáltal a magasabb légrétegekben enyhébb léghullámok érkeznek fölénk.

×