November 5-én ismét különleges égi jelenség, a Hód Hold tűnik majd fel, ami az év egyik legfényesebb teliholdja – írja az Origo.

A szuperhold nem csupán azért lesz különleges, mert ragyogó fényével világítja majd be az éjszakai égboltot, hanem mert ezúttal szokatlanul közel lesz a Földhöz, ezért látszik majd nagyobbnak.

A Hód Hold (Beaver Moon) kifejezés az észak-amerikai őslakosok hagyományaiból ered, ilyenkor ugyanis a hódok a télre készülve építik gátjaikat, ezért a novemberi teliholdat a természet ritmusához igazodva nevezték el róluk.

A fényes telihold ezúttal a Kos csillagkép irányában ragyog, így a telihold Kos jegyben születik meg. A Hold megfigyelése ilyenkor különösen drága, profi távcső nélkül, akár egy hétköznapi távcső segítségével is lehetséges, lenyűgöző részleteket – krátereket, árnyékokat – is megfigyelhetünk.