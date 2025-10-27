ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.56
usd:
333.61
bux:
105317.01
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
kiwi fruit with a heart shaped center.
Nyitókép: Michelle McMahon/Getty Images

Sokan fellélegezhetnek: gyakori egészségügyi problémát enyhíthet a kivi

Infostart

A zöld színű gyümölcsön kívül az aszalt szilva és a rozskenyér fogyasztása is véget vethet a krónikus székrekedésnek – állapította meg egy amerikai tanulmány.

Egy amerikai tanulmány szerint a kivi, az aszalt szilva, a rozskenyér és a magas ásványianyag-tartalmú víz rendszeres fogyasztása enyhítheti a krónikus székrekedést – írja a CNN összeállítása alapján a 24.hu.

Világszerte minden hatodik, hetedik embert érinti a székrekedés, melynek kiváltó okait sok esetben nem könnyű megállapítani. Kialakulhat életmódbeli változások, alacsony rostbevitel, dehidratáció, a testmozgás hiánya vagy stressz miatt is. A kezelés pedig főként az étrendre korlátozódik, a legtöbb szakember, orvos azt javasolja az érintetteknek, hogy fogyasszanak több, rostokban gazdag ételt.

A most közzétett új irányelvek viszont olyan ételeket és italokat javasolnak, amelyek bizonyítottan segítenek.

A tanulmány szerzői szerint napi két-három kivi elfogyasztása könnyebben beilleszthető az étrendbe, mint a szintén említett aszalt szilva.

Megállapították azt is, hogy az említett élelmiszereket és a specifikus táplálékkiegészítőket érdemes egyszerre bevinni a szervezetbe a kezelés során.

A kutatók szerint ez a gyakorlat segíthet az orvosoknak abban, hogy világosabb, célzottabb és bizonyítékokon alapuló étrendi tanácsokat adjanak, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy hatékonyabban kezeljék a tüneteiket.

Ugyanakkor kiemelik, hogy az útmutató eredményessége más neurológiai betegségekben szenvedő emberek esetén vagy terhesség okozta székrekedésnél nem alátámasztott, ezért ezeknél az eseteknél óvatosan kell alkalmazni.

Kezdőlap    Életmód    Sokan fellélegezhetnek: gyakori egészségügyi problémát enyhíthet a kivi

tanulmány

víz

kivi

szilva

székrekedés

rozskenyér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat

Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat

Az Amazon kedden, magyar idő szerint, megkezdi legfeljebb 30 ezer vállalati állás leépítését, hogy csökkentse költségeit és korrigálja a pandémia idején kialakult túlfoglalkoztatást - írta meg a Reuters három, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hírek a Szigetről: Gerendai lépése nagyban befolyásolhatja a fesztivál jövőjét

Újabb hírek a Szigetről: Gerendai lépése nagyban befolyásolhatja a fesztivál jövőjét

A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását - de a főváros döntésére vár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica in path of 'life-threatening' category five Hurricane Melissa

Jamaica in path of 'life-threatening' category five Hurricane Melissa

Melissa, which has already been blamed for the deaths of four people, could become the strongest hurricane ever to hit Jamaica.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 14:42
Brutális erejű, 150 km/h-s széllökések fenyegetnek – térkép, videó
2025. október 26. 18:00
Bóday Ádám: az egészséges táplálkozáshoz hetente legalább harmincféle növényi ételt kell enni
×
×
×
×