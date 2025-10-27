Sokan fellélegezhetnek: gyakori egészségügyi problémát enyhíthet a kivi

Egy amerikai tanulmány szerint a kivi, az aszalt szilva, a rozskenyér és a magas ásványianyag-tartalmú víz rendszeres fogyasztása enyhítheti a krónikus székrekedést – írja a CNN összeállítása alapján a 24.hu.

Világszerte minden hatodik, hetedik embert érinti a székrekedés, melynek kiváltó okait sok esetben nem könnyű megállapítani. Kialakulhat életmódbeli változások, alacsony rostbevitel, dehidratáció, a testmozgás hiánya vagy stressz miatt is. A kezelés pedig főként az étrendre korlátozódik, a legtöbb szakember, orvos azt javasolja az érintetteknek, hogy fogyasszanak több, rostokban gazdag ételt.

A most közzétett új irányelvek viszont olyan ételeket és italokat javasolnak, amelyek bizonyítottan segítenek.

A tanulmány szerzői szerint napi két-három kivi elfogyasztása könnyebben beilleszthető az étrendbe, mint a szintén említett aszalt szilva.

Megállapították azt is, hogy az említett élelmiszereket és a specifikus táplálékkiegészítőket érdemes egyszerre bevinni a szervezetbe a kezelés során.

A kutatók szerint ez a gyakorlat segíthet az orvosoknak abban, hogy világosabb, célzottabb és bizonyítékokon alapuló étrendi tanácsokat adjanak, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy hatékonyabban kezeljék a tüneteiket.

Ugyanakkor kiemelik, hogy az útmutató eredményessége más neurológiai betegségekben szenvedő emberek esetén vagy terhesség okozta székrekedésnél nem alátámasztott, ezért ezeknél az eseteknél óvatosan kell alkalmazni.