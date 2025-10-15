Titkos funkcióval spórolhat időt előfizetőinek a Netflix

A Netflix csendben bevezetett egy új „funkciót”, amely által a felhasználók órákat spórolhatnak meg a végtelen görgetéssel – írja a port.hu.

A streamingóriás minden hónapban jelentős mennyiségű tartalmat távolít el, gyakran figyelmeztetés nélkül, bár ez attól is függ, hogy a világ melyik részén használjuk a platformot. Magyarországon például csak az adott filmnél és sorozatnál jelzik, ha hamarosan eltűnik.

Most viszont már elérhető egy oldal – a 82120713-as kód beírásával –, ahol egyben láthatjuk azon filmek és sorozatok listáját, amelyek „meg vannak számlálva a napjai” – idézi az Independent cikkét a magyar filmes portál.

Ahhoz, hogy megtudjuk a törlés pontos dátumát, rá kell kattintani a konkrét címre.