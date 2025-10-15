ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.86
usd:
337.25
bux:
102389.83
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Titkos funkcióval spórolhat időt előfizetőinek a Netflix

Infostart

Vége a véget nem érő görgetésnek?

A Netflix csendben bevezetett egy új „funkciót”, amely által a felhasználók órákat spórolhatnak meg a végtelen görgetéssel – írja a port.hu.

A streamingóriás minden hónapban jelentős mennyiségű tartalmat távolít el, gyakran figyelmeztetés nélkül, bár ez attól is függ, hogy a világ melyik részén használjuk a platformot. Magyarországon például csak az adott filmnél és sorozatnál jelzik, ha hamarosan eltűnik.

Most viszont már elérhető egy oldal – a 82120713-as kód beírásával –, ahol egyben láthatjuk azon filmek és sorozatok listáját, amelyek „meg vannak számlálva a napjai” – idézi az Independent cikkét a magyar filmes portál.

Ahhoz, hogy megtudjuk a törlés pontos dátumát, rá kell kattintani a konkrét címre.

Kezdőlap    Életmód    Titkos funkcióval spórolhat időt előfizetőinek a Netflix

film

sorozat

streaming

netflix

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: büszkeség ez a soha nem adom fel mentalitás

Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: "büszkeség ez a soha nem adom fel mentalitás"
Magas színvonalú mérkőzésen, kiválóan játszó és hősiesen küzdő magyar válogatott szerzett pontot a portugál labdarúgó-válogatott vb-selejtezőn, így most már egyértelmű első számú esélyese a csoport második helyének, ahonnan két fél lépés a 2026-os világbajnokság. A lisszaboni találkozót a magyar válogatott főszereplői is elemezték. Mindenki a csapategységet és az utolsó pillanatig élő reményt emelte ki. Szoboszlai Dominik például azért volt ott a gólja előtt, ahol, mert "fáradt volt a rövid oldalra futni". A szövetségi kapitány szerint az egymásba vetett hit most megerősödött, de novemberben Írország és Örményország ellen mindent elölről kell kezdeni, akkor dől el minden a vb-pótselejtező szempontjából.
 

Pontot lopott Portugáliában a kiválóan játszó magyar válogatott

Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

 

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Ma elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhettük meg a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthattunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlott a kereskedés elsősorban, mert az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Israel warns it will restrict aid convoys into Gaza because of delays returning the remaining bodies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 05:00
Jön a hideg, fagyni is fog
2025. október 13. 04:10
Egy istenített diéta veszélyeire figyelmeztetnek
×
×
×
×