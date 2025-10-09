ARÉNA - PODCASTOK
Tavaszi időjárás, gomolyfelhős, napsütéses idő.
Nyitókép: Roman Studio/Getty Images

Frontok jönnek, de hiába - időjárás

Infostart

Már nem lesz annyira napos az idő, mint szerdán, de azért a tél még nagyon messze van. Ahogy az igazi csapadék is most.

Északnyugat felől egy gyengülő front érkezik, de sok csapadék nem hullik a felhőkből - sem csütörtökön, sem pénteken.

A hétvége szinte kifogástalan időt hozna, ha nem fújna erősen az északnyugati szél, ezzel mindenképpen kalkuláljunk!

De ne szaladjunk ennyire előre!

Az éjszakai, változóan felhős időt 2-7 fokos minimumok zárják. Csütörtökön tovább folytatódik a felhősödés, de nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

A csapadék "súlypontja" délebbre tolódik.

A napi csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közt lesz árnyékban, de az élénk szél miatt ezt hidegebbnek érezhetjük.

A szél marad, pénteken pedig egy hasonló front érkezik.

Az alábbi videóból kiderül, meddig marad ennyire elviselhető őszi idő.

időjárás

csapadék

ősz

