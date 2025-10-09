Frontok jönnek, de hiába - időjárás

Északnyugat felől egy gyengülő front érkezik, de sok csapadék nem hullik a felhőkből - sem csütörtökön, sem pénteken.

A hétvége szinte kifogástalan időt hozna, ha nem fújna erősen az északnyugati szél, ezzel mindenképpen kalkuláljunk!

De ne szaladjunk ennyire előre!

Az éjszakai, változóan felhős időt 2-7 fokos minimumok zárják. Csütörtökön tovább folytatódik a felhősödés, de nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

A csapadék "súlypontja" délebbre tolódik.

A napi csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közt lesz árnyékban, de az élénk szél miatt ezt hidegebbnek érezhetjük.

A szél marad, pénteken pedig egy hasonló front érkezik.

