Nem nyújt igazán szívderítő látványt a Balaton

Napok óta töretlenül csökken a Balaton vízszintje. A vízügy honlapján elérhető adatok szerint vasárnap reggel 66 centiméteres volt a Balaton átlagos vízállása, szeptember 21-én azonban még 71 centiméter.

A balatonoffseason Instagram-oldalra feltöltött videón jól látható, a vízszint annyira alacsony, hogy anélkül sétálhatunk be a tóba, hogy vizesek lennénk.

A negatív rekord azonban még messze van, 2003. szeptember 1-jén 23 centimétert mértek. A legmagasabb vízállást 195 centiméter volt 1879-ben, akkor a tó ki is öntött. A vízállás helyzetén a száraz időjárás sem segít, ugyanis továbbra sem várható számottevő csapadék a területen – írja az Index.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Siófoki Információk nevű Facebook-oldalon azt írták, pénteken a víz állása 67 centiméter volt.