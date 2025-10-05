ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 4-én. Alacsony a Balaton vízállása, az átlag vízmélység 66 centiméter.
Nyitókép: MTI/Varga György

Nem nyújt igazán szívderítő látványt a Balaton

Infostart

Napok óta csökken a Balaton vízszintje. Vasárnap reggel 66 centiméteres volt az átlagos vízállás, miközben szeptember 21-én még 71 centiméternél járt. Az elkövetkezendő napokban pedig nem lesz számottevő csapadék a területen.

Napok óta töretlenül csökken a Balaton vízszintje. A vízügy honlapján elérhető adatok szerint vasárnap reggel 66 centiméteres volt a Balaton átlagos vízállása, szeptember 21-én azonban még 71 centiméter.

A balatonoffseason Instagram-oldalra feltöltött videón jól látható, a vízszint annyira alacsony, hogy anélkül sétálhatunk be a tóba, hogy vizesek lennénk.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

balatonoffseason (@balatonoffseason) által megosztott bejegyzés

A negatív rekord azonban még messze van, 2003. szeptember 1-jén 23 centimétert mértek. A legmagasabb vízállást 195 centiméter volt 1879-ben, akkor a tó ki is öntött. A vízállás helyzetén a száraz időjárás sem segít, ugyanis továbbra sem várható számottevő csapadék a területen – írja az Index.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Siófoki Információk nevű Facebook-oldalon azt írták, pénteken a víz állása 67 centiméter volt.

Kezdőlap    Életmód    Nem nyújt igazán szívderítő látványt a Balaton

balaton

szárazság

vízszint

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell

Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell
Egyre több az online bűncselekmény, és ma már a gyerekeket zaklatók is az interneten vadásznak az áldozataikra. Ráadásul a közösségi média után megjelent a mesterséges intelligencia is, ezért a kiberbiztonság minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. Legutóbb Görögországban hoztak olyan döntést, hogy a fiatalok számára megtiltják a social media használatát, de Magyarországon is készül egy digitális gyermekvédelmi törvény. Az InfoRádiónak nyilatkozó etikus hacker szerint nem a tiltás a megoldás, hanem a felvilágosítás, a megelőzés és az együttműködés.
Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
 

Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

Így gazdagodnak a cseh pártok a választások után

Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Ukrajna az elmúlt napokban több, mélyen az orosz hátországba irányuló támadást hajtott végre – az egyik drón egészen 1700 kilométerre hatolt be Oroszország területére. Tovább javulhatnának az ukránok nagy hatótávolságú képességei, amennyiben az USA elkezd Tomahawk rakétákat szállítani Ukrajnának, de Putyin figyelmeztet, hogy ez az orosz-amerikai kapcsolatok megromlásához vezethet. Közben Lengyelország riasztotta a vadászgépeket vasárnap hajnalban, miután Oroszország légicsapásokat indított Ukrajna ellen a lengyel határhoz közeli Lviv régióban. Az orosz–ukrán háború vasárnapi eseményeit folyamatosan frissítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Strikes have continued in Gaza as mediators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 09:11
Ötös: egy fontos dolga van most az új milliárdos nyertesnek
2025. október 5. 07:40
Szép, de pusztító: óriási irtásba fogtak az Őrségben
×
×
×
×