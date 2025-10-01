ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Olyat ütközött a rolleressel, hogy leszakadt az autó lökhárítója

Infostart

Gyorsabban jött a kétkerekű, mint a kocsi sofőrje gondolta, ebből lett a baj.

Az elsődleges adatok alapján könnyű sérülést szenvedett egy rollerrel közlekedő fiú a szombathelyi Mátyás király úton, 2025. szeptember 30-án. A balesetben a fiatal egy KuKirin márkájú rollerrel haladt a Thököly Imre utca körforgalma felé, amikor a Zrínyi Ilona utca kereszteződésénél egy szemből érkező Mercedes személyautó balra kanyarodott.

A személyautót vezető nő a 112 Pressnek elmondta, hogy látta az érkező rollert, de úgy ítélte meg, hogy be tud előtte kanyarodni, de rosszul mérte fel az érkező jármű sebességét, az sokkal gyorsabban odaért az általa vártnál.

A rolleres fiatal a Mercedes hátsó lökhárítójának ütközött, ami ettől leszakadt. A bukósisakot nem viselő fiút a mentők kivizsgálásra kórházba szállították.

