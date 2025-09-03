ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
337.5
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Canva

Új trükkel próbálkoznak a kiberbűnözők, vigyáznunk kell a mobil adataira

Infostart

A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel támadják az androidos készülékeket, alkalmazásokon keresztül már nemcsak banki adatokat, hanem SMS-lopókat és kémprogramokat is terjesztenek. Bár a Google szigorította a biztonsági szabályokat, a támadók új trükkökkel próbálják kijátszani a védelmet, köztük frissítésnek álcázott kártevőkkel.

Nem múlik, csak súlyosbodik a veszély az androidos készülékek biztonságára. A kiberbiztonsági kutatók arra figyelmeztetnek, hogy már nem csak banki trójai programokat, de egyszerűbb kártevőket, például SMS-lopókat és kémprogramokat is terjesztenek a rosszindulatú felek úgynevezett dropper applikációkkal – írja a hvg.hu.

A dropperek legitim alkalmazásnak álcázzák magukat. Egy kiismert metódus szerint kormányzati és banki alkalmazásnak tüntetik fel magukat a támadó appok, de valójában rajtuk keresztül a kártevőket telepítenek a készülékekre. Most változást figyeltek meg a rosszindulatú eljárásban. Eddig jórészt csak arra használták a támadó felek ezeket a droppereket, hogy banki trójai vírusokat juttassanak a mobilokra, amelyek szintén veszélyesek, de most elkezdtek más típusú kártevőket is terjeszteni.

A Google szigorú intézkedéseket hozott, így bizonyos esetekben nem is lehet alkalmazásokat telepíteni a Play Áruházon kívüli forrásból.

Elsősorban azokat a gyanús appokat nem engedik fel a mobilokra, amelyek hozzáférést kérnek az SMS-ek olvasásához, vagy a kisegítő funkciókhoz. Ezek ugyanis rendszerint a veszélyes, kártékony műveletekhez szükségesek a támadóknak.

A támadók egyik új taktikája, hogy nem kérnek szigorú engedélyeket a dropper appok, csak egy frissítés lehetőségére hívják fel a figyelmet és ha óvatlanul rákattintunk, akkor letöltődik a kártevő, ami már megkezdi az engedélyek begyűjtését. Az Android figyelmeztethet a lehetséges kockázatokra, de ha a felhasználó nem figyel, és telepíti az appot, akkor a kártevő mindenképpen a telefonra kerül.

A The Hacker News megkeresése után a Google közölte: nem talált ilyen módszert alkalmazó appot a Play Áruházban, és folyamatosan dolgoznak az új védvonalakon.

Kezdőlap    Életmód    Új trükkel próbálkoznak a kiberbűnözők, vigyáznunk kell a mobil adataira

kiberbiztonság

android

play store

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

A politikai vezetés elkötelezte magát, hogy propagálni kell Kína második világháborús szerepvállalását – mondta az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A sinológus szerint Kína üzent grandiózus fegyverarzenálja bemutatásával.
 

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Szijjártó Péter: jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél. Amerikában is vannak jó sztorik: egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már közel 9 százalékos pluszban van az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

A WHO új jelentése szerint több mint egymilliárd ember él mentális egészségügyi problémákkal világszerte, ami hatalmas emberi és gazdasági terhet jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

At least 15 dead after Lisbon funicular derails and hits building

Another 18 were injured when Lisbon's Gloria funicular cable railway derailed and crashed, emergency services said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 14:27
Jósolt a meteorológia: kiderült, mennyi erő lehet még a nyárban
2025. szeptember 3. 10:30
Várjuk a szerdára ígért esőt – itt a válasz, érkezik-e
×
×
×
×