ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.65
usd:
338.42
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Óriási eredmény a balatoni algaügyben

Infostart

Gyorsabban, pontosabban tudják vizsgálni az algák jelenlétét, és még interaktív térképre is vitték az adatokat.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Hidrobotanikai és Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársai az eddigi legnagyobb felbontású, műholdas elemzésen alapuló, 40 évre visszamenő balatoni alga biomassza idősorát dolgozták fel és tették elérhetővé.

Az alga biomassza – melyet a vízben mérhető klorofill-a koncentráció alapján lehet megbecsülni – a vízminőség fontos jellemzője, alacsony értéke általában jobb vízminőséget jelez.

Forrás: BalatonScience
Forrás: Facebook/BalatonScience

A Kutatócsoport szakemberei feldolgozták a Landsat műholdak minden elérhető felvételét, 1984-től napjainkig. Kifejlesztettek egy gépi tanulási modellt, amely révén magas pontossággal becsülhető meg a víz klorofill-a koncentrációja – olvasható a szervezet Facebook-oldalán.

Az eredmények valós időben, online is követhetők egy interaktív térképes felületen.

Mindemellett a HUN-REN BLKI kutatói kidolgoztak egy keretrendszert, amely jelentősen javítja a pontosságot (21 százalékkal lett magasabb pontosság az alapmodellhez képest).

A modell alkalmas extrém algavirágzások detektálására, például olyanokéra, mint amilyen 2019-ben vagy 2021-ben alakult ki, illetve magas klorofill-a koncentrációknál is megbízhatóan működik.

Ráadásul a módszertan más tavakra is adaptálható, különösen olyanokra, ahol erős térbeli és időbeli változékonyság figyelhető meg.

A kutatásról itt lehet szakmai anyagot olvasni, az interaktív oldalért pedig ide kell kattintani.

Kezdőlap    Életmód    Óriási eredmény a balatoni algaügyben

balaton

balatoni limnológiai intézet

algásodás

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Közel 8600 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít együttesen a magyar vidék és agrárium számára az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikájának hazai fejlesztési programjai: az idén záruló Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST). Ezek révén 2014 óta együttesen eddig több mint 460 ezer támogatási kérelem kapott pozitív támogatói döntést. A források elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat, a fiatal gazdákat, illetve a környezet- és klímavédelmi törekvéseket támogatják, miközben a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és az életminőség javítására is érdemi hatással vannak. A beruházásoknak köszönhetően nőtt hazánkban az öntözött területek aránya, fejlődött a korszerű kertészeti termelés, és egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások a gazdaságok működésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 07:54
Meddig húzzuk egészségesen?
2025. augusztus 14. 05:00
Már látni, meddig tart ez még - időjárás
×
×
×
×