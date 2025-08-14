Óriási eredmény a balatoni algaügyben

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Hidrobotanikai és Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársai az eddigi legnagyobb felbontású, műholdas elemzésen alapuló, 40 évre visszamenő balatoni alga biomassza idősorát dolgozták fel és tették elérhetővé.

Az alga biomassza – melyet a vízben mérhető klorofill-a koncentráció alapján lehet megbecsülni – a vízminőség fontos jellemzője, alacsony értéke általában jobb vízminőséget jelez.

Forrás: Facebook/BalatonScience

A Kutatócsoport szakemberei feldolgozták a Landsat műholdak minden elérhető felvételét, 1984-től napjainkig. Kifejlesztettek egy gépi tanulási modellt, amely révén magas pontossággal becsülhető meg a víz klorofill-a koncentrációja – olvasható a szervezet Facebook-oldalán.

Az eredmények valós időben, online is követhetők egy interaktív térképes felületen.

Mindemellett a HUN-REN BLKI kutatói kidolgoztak egy keretrendszert, amely jelentősen javítja a pontosságot (21 százalékkal lett magasabb pontosság az alapmodellhez képest).

A modell alkalmas extrém algavirágzások detektálására, például olyanokéra, mint amilyen 2019-ben vagy 2021-ben alakult ki, illetve magas klorofill-a koncentrációknál is megbízhatóan működik.

Ráadásul a módszertan más tavakra is adaptálható, különösen olyanokra, ahol erős térbeli és időbeli változékonyság figyelhető meg.

A kutatásról itt lehet szakmai anyagot olvasni, az interaktív oldalért pedig ide kell kattintani.