Eljött a másodvetés ideje a kiskertekben, mutatjuk, hogy mit érdemes

Augusztus közepén a kerti szezon még korántsem ér véget, hiszen az üres ágyások újbóli beültetésével friss zöldségeket takaríthatunk be ősszel és télen is - állítják szakemberek a kertportal.hu-n. A talaj gondos ápolása szintén kulcsfontosságú, hiszen az soha nem maradhat fedetlenül.

A másodvetés előtt a legfontosabb feladat az ágyások kitakarítása és a talaj lazítása. A gyomok és növényi maradványok eltávolítása után érdemes a földet egy kis komposzttal vagy trágyával felfrissíteni.

Másodvetésre ajánlott növények

Gyorsan növő fajták: Hónapos retek, újhagyma, sárgarépa (gyors tenyészidejű karotta), valamint salátafélék, mint a rukkola és a tépősaláta.

Őszi és téli betakarításra: Spenót, mángold, sóska, cékla és póréhagyma. Az új-zélandi spenót különösen strapabíró, és az őszi fagyok sem tesznek benne kárt.

Fűszernövények és dísznövények: Augusztusban érdemes elültetni az évelő fűszernövényeket, mint a kakukkfű vagy a borsikafű, amelyek jövőre már teljes pompájukban virágba borulnak.

A nyári másodvetés sikerének kulcsa a folyamatos és alapos öntözés, különösen a csírázás idején. Ezzel elkerülhetjük a talaj kiszáradását, és biztosíthatjuk a növények zavartalan fejlődését. Az öntözést érdemes a reggeli vagy az esti órákra időzíteni, hogy minimalizáljuk a párolgást.