ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A man working in the garden.
Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images

Eljött a másodvetés ideje a kiskertekben, mutatjuk, hogy mit érdemes

Infostart

Az augusztus, a nyár utolsó hónapja ideális időszak a kerti másodvetésre, amely segít kihasználni a meglévő meleget és a napfényt.

Augusztus közepén a kerti szezon még korántsem ér véget, hiszen az üres ágyások újbóli beültetésével friss zöldségeket takaríthatunk be ősszel és télen is - állítják szakemberek a kertportal.hu-n. A talaj gondos ápolása szintén kulcsfontosságú, hiszen az soha nem maradhat fedetlenül.

A másodvetés előtt a legfontosabb feladat az ágyások kitakarítása és a talaj lazítása. A gyomok és növényi maradványok eltávolítása után érdemes a földet egy kis komposzttal vagy trágyával felfrissíteni.

Másodvetésre ajánlott növények

Gyorsan növő fajták: Hónapos retek, újhagyma, sárgarépa (gyors tenyészidejű karotta), valamint salátafélék, mint a rukkola és a tépősaláta.

Őszi és téli betakarításra: Spenót, mángold, sóska, cékla és póréhagyma. Az új-zélandi spenót különösen strapabíró, és az őszi fagyok sem tesznek benne kárt.

Fűszernövények és dísznövények: Augusztusban érdemes elültetni az évelő fűszernövényeket, mint a kakukkfű vagy a borsikafű, amelyek jövőre már teljes pompájukban virágba borulnak.

A nyári másodvetés sikerének kulcsa a folyamatos és alapos öntözés, különösen a csírázás idején. Ezzel elkerülhetjük a talaj kiszáradását, és biztosíthatjuk a növények zavartalan fejlődését. Az öntözést érdemes a reggeli vagy az esti órákra időzíteni, hogy minimalizáljuk a párolgást.

Kezdőlap    Életmód    Eljött a másodvetés ideje a kiskertekben, mutatjuk, hogy mit érdemes

zöldség

kert

ültetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tóth Tamás: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok

Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok

A HungaroMet közzétette friss időjárás-előrejelzéseit, amelyből kiderült, milyen idő várható a hétvégén Magyarországon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in Alaska for Ukraine talks next week

Trump and Putin to meet in Alaska for Ukraine talks next week

The announcement comes hours after the US leader signals Ukraine may have to cede territory to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 07:05
Mindenki mosolygott - különös vendéggel úszhattak együtt az egri strandolók
2025. augusztus 8. 14:07
Röpködtek a mínuszok ma hajnalban Magyarország térképén
×
×
×
×