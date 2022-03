Teherbeesés endometriózissal – csak a lombik segíthet? (x)

Nyálkahártya rossz helyen

Endometriózis esetén a méh belsejét bélelő nyálkahártya (endometrium) a test más részein is növekszik. Ez a nyálkahártya felelős a menstruációért, mely a ciklus során megvastagszik, majd a menstruációs vérzés kíséretében leválik, aztán újra épül. Baj akkor van, ha az endometrium máshol is megjelenik – például a petefészkek, a petevezetők, a belek, a húgyhólyag, a medence és a hasüreg egyéb területein, akár a hüvelyben. Ugyanis ezeken a testrészeken is ugyanúgy viselkedik, vagyis megvastagszik, majd leválik. Mivel innen a szövetek nem tudnak eltávozni, előfordulhat, hogy hasüregi vérzés, gyulladás és hegképződés lép fel. Ez pedig különböző komplikációkat és nem ritkán nagyfokú fájdalmat okozhat. Fontos, hogy a fájdalom és a betegség súlyossága nem áll arányban. Kis lézió is rettenetesen fájhat.

Tünetei közt leggyakrabban erős, fájdalmas menstruáció, alhasi/deréktáji panaszok, székrekedés/hasmenés, szex során érzett fájdalom, bélpanaszok fordulnak elő. Ezek alapján már erős a gyanú az endometriózisra, ám csakis a laparoszkópiás vizsgálat adhat egyértelmű diagnózist.

Az, hogy miként kezelik az állapotot, változó, több minden befolyásolja, egyénre szabott ellátás javasolt. Figyelembe kell venni többek között az érintett életkorát, milyen az állapota, milyen súlyosak a tünetei, tervez-e gyermeket. Serdülők, fiatalok esetében általában gyógyszeres terápiát (fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő) választanak, illetve olyan hormontartalmú készítményeket javasol az orvos, melynek hatására felfüggesztik a petefészek működését, megszűnik a ciklus, így a panaszok is. Ha gyermeket szeretne, úgy elsősorban a hatékony műtét, ami indokolt.

Endometriózis és teherbeesés

Az endometriózis nem feltétlenül okoz meddőséget, de általánosságban elmondható, hogy a teherbeesés ekkor nehezített, terápia nélkül viszonylag kicsi rá az esély. Statisztikák szerint míg az egészséges pároknál minden hónapban kb. 15-20 százalék az esély a fogantatásra, addig az endometriózisban szenvedőnél ez a szám 2-10 százalékra csökken.

Ennek oka, hogy mivel az endometrium megtapadhat a petefészekben és a petevezetékekben, így fizikai gátat szabhat a megtermékenyítésnek, ráadásul a fellépő hegesedések, letapadások, összenövések szintén meddőséget okozhatnak. Továbbá a jelen lévő gyulladás akadályozhatja a beágyazódást, valamint károsíthatja a petesejteket is.

Hogyan befolyásolja a terhességet?

Ha valaki endometriózisban szenved, ugyanúgy egészséges babát hozhat a világra, ám érdemes gyakoribb ellenőrzésre járni. A terhesség átmenetileg javíthat a tüneteken, melynek oka sokak szerint a magasabb progeszteronszint, mivel az csökkenti az endometrium növekedését (a progesztint, a progeszteron szintetikus formáját gyakran használják is endometriózis kezelésére).

Vannak azonban olyanok is, akik nem tapasztalnak javulást várandósság során, sőt, a panaszok akár súlyosbodnak is. Ennek az az oka, hogy mivel ekkor a méh a magzat növekedésével egyre tágul, húzhatja a rossz helyen lévő kismedencei szöveteket, a hashártyát, ami pedig fájdalmat okozhat – mondja Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

Mikor van szükség lombikra?

Mivel az endometriózis jelenléte bizonyítottan csökkenti a teherbeesési esélyeket, így gyakran szóba kerül a betegség kapcsán az IVF eljárás. Természetesen, ha nem okozott komolyabb szövődményeket, első körben nem ez a megoldás, hiszen előtte célszerű kezelni az állapotot mielőbbi műtéttel, viszont, ha nem vezet eredményre, mesterséges megtermékenyítés javasolt. Ugyanez igaz akkor is, ha komoly összenövések, petevezetők elzáródása van jelen, hiszen ekkor fizikai gátja van a természetes úton való teherbeesésnek.

Forrás: Nőgyógyászati Központ – www.nogyogyaszatikozpont.hu

Nyitókép: Charday Penn/Getty Images