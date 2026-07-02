Vízhiány idején ostoba módját választotta a gyerekek szórakoztatásának

Azt írták: a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta.

A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nemcsak Mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2 ezer embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette – tették hozzá.

Kiemelték, a rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, elfogták és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállították.

A férfit közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki – olvasható a közleményben.