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Piros tűzcsap az utcán.
Nyitókép: Getty Images/liptakrobi

Vízhiány idején ostoba módját választotta a gyerekek szórakoztatásának

Infostart / MTI

Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi Mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján csütörtökön.

Azt írták: a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta.

A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nemcsak Mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2 ezer embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette – tették hozzá.

Kiemelték, a rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, elfogták és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállították.

A férfit közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki – olvasható a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Vízhiány idején ostoba módját választotta a gyerekek szórakoztatásának

rendőrség

büntetőeljárás

vízellátás

tűzcsap

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