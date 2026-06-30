Késelés egy hódmezővásárhelyi pékségben

A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit, egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az elsősegélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek.

A férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.