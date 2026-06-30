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Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Késelés egy hódmezővásárhelyi pékségben

Infostart / MTI

Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben vasárnap, egyikük életveszélyesen megsérült – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n hétfőn.

A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit, egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az elsősegélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek.

A férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

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