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Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Kamaszfiú kötött el egy furgont, száznyolcvannal menekült a rendőrök elől – videó

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A rendőrök mintegy száz kilométeren kereszül üldözték a fiút, az incidens végül komolyabb sérülés nélkül lezárult.

Június 25-én kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Debrecenben elloptak egy kisteherautót. A GPS-koordináták alapján percek alatt több egységet is a mozgásban lévő jármű felé irányítottak. Rövid időn belül megtalálták, majd a protokollnak megfelelően felkapcsolták a megkülönböztető jelzést, és megpróbálták megállítani – írja beszámolójában a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A sofőr ekkor a gázra lépett és menekülni kezdett. Több járőrautó is kilométereken át követte, egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig, ahol további egységek várták, mivel a Tevékenység-irányítási Központ riadóláncban értesítette a szomszédos megyék kollégáit.

A menekülő közel 100 kilométert tett meg, miközben helyenként a 180 km/h-s sebességet is elérte autópályán és főutakon.

A rendőrök eközben mindent megtettek azért, hogy a többi közlekedő biztonságban maradjon: lehajtókat és becsatlakozó utakat zártak le, több helyen pedig elterelték a forgalmat a száguldó kisteherautó útjából.

A veszélyes menekülés végül az M3-as autópályán ért véget, ahol a kisteherautó terelőtábláknak ütközött és megállt. A járműből ketten ugrottak ki, majd futva próbáltak elmenekülni, de nem jutottak messzire. A rendőrök percek alatt elfogták őket egy közeli szántóföldön.

A kisteherautót vezető 15 éves fiút és utasát, egy 14 éves lányt előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra.

Mindkettőjüket jármű önkényes elvétele bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, a bíróság pedig a sofőr esetében bűnügyi felügyeletről döntött, míg a lány szabadlábon védekezhet. Az is kiderült továbbá, hogy az autóból eltűnt némi készpénz, ezért lopás miatt is felelniük kell a tinédzsereknek. A fiatal fiúval szemben ezeken kívül közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt indult még eljárás.

Az üldözésről és az elfogásról a rendőrség videót is közölt hivatalos YouTube-csatornáján:

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Kezdőlap    Bűnügyek    Kamaszfiú kötött el egy furgont, száznyolcvannal menekült a rendőrök elől – videó

rendőrség

menekülés

üldözés

autólopás

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hajdú-bihar vármegye

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