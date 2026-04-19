eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Mexikóban csaptak le a magyar gazfickóra

Infostart

Őrizetbe vettek Mexikóban egy 48 éves magyar férfit szombaton, aki kábítószer-kereskedelem miatt az Europol körözési listáján is szerepel – közölte Omar García Harfuch mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter.

A tájékoztatás szerint Balla Jánost, aki Takács Dániel néven is ismert, Quintana Roo szövetségi államban fogták el. A férfit, akire korábban Magyarországon hatéves börtönbüntetést szabtak ki kábítószer-kereskedelem miatt, a magyar hatóságok is körözik, és az Interpol vörös figyelmeztetése van ellene érvényben.

A mexikói hatóságok közölték, hogy Balla tartózkodási helyét a magyar hatóságoktól kapott információk segítségével azonosították. A férfit átadták a bevándorlási hatóságoknak, hogy „megállapítsák bevándorlási státuszát, és lefolytassák az Európába történő kitoloncolásának folyamatát”.

elfogás

mexikó

europol

kábítószer-kereskedelem

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye
Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Összeállt a következő parlament teljes névsora – mutatjuk

Választás 2026 – Egyéni körzetek a teljes feldolgozottságnál

A nemzetiségi listák százszázalékos feldolgozottságnál

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Miközben az iráni háború következtében a benzinárak emelkednek, Donald Trump népszerűségi mutatói pedig zuhanórepülésben vannak, egyre több szó esik a közeledő félidős kongresszusi választásról – pontosabban arról, hogy novemberben az amerikai választók mekkora büntetést róhatnak arra a Republikánus Pártra, amely 2024-ben a béke jelöltjeként beállított Trumppal a megélhetési gondok enyhítését ígérte, most viszont épp egy általa indított háború fokozhatja az inflációt. A republikánus elnök lesújtó megítéléséről korábbi cikkeinkben részletesen írtunk, így érdemes egy pillantást vetni a másik oldalra is. A demokraták képesek lesznek megragadni a lehetőséget, ami eléjük tárul a képviselőház és akár a szenátus megfordítására? Annyit elárulhatunk előre, hogy a kép vegyes, hisz nekik is van miért aggódniuk, de egy jelentős kapaszkodónak azért örülhetnek.

Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet

Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet

A technológiai fejlődés nemcsak önálló ágazatként alakítja a világot, hanem más iparágakat is alapjaiban forgat fel - így a zeneipart is.

Iran says it is 'far' from peace deal with US, as Strait of Hormuz closed again

Iran says it is ‘far’ from peace deal with US, as Strait of Hormuz closed again

President Donald Trump says “very good conversations” are happening with Tehran, but the US won’t be “blackmailed” over the strait.

2026. április 17. 18:41
Van ennyi marihuánás cigi a földgolyón?
2026. április 17. 10:31
Eltörte az ellenőr csuklóját, könyörtelen büntetés vár rá
