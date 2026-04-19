Mexikóban csaptak le a magyar gazfickóra

A tájékoztatás szerint Balla Jánost, aki Takács Dániel néven is ismert, Quintana Roo szövetségi államban fogták el. A férfit, akire korábban Magyarországon hatéves börtönbüntetést szabtak ki kábítószer-kereskedelem miatt, a magyar hatóságok is körözik, és az Interpol vörös figyelmeztetése van ellene érvényben.

A mexikói hatóságok közölték, hogy Balla tartózkodási helyét a magyar hatóságoktól kapott információk segítségével azonosították. A férfit átadták a bevándorlási hatóságoknak, hogy „megállapítsák bevándorlási státuszát, és lefolytassák az Európába történő kitoloncolásának folyamatát”.