Magyar szálak az EU „most wanted” listája mentén

Az Europol közleménye szerint az Európai Unió tagállamaiból a tavalyi évhez képest kilenccel kevesebben, idén 50 elfogatóparanccsal körözött ember szerepel a legkeresettebb bűnözőket soroló „Most Wanted” oldalon.

A magyar igazságszolgáltatás által körözött bűnözők közül a magyar állampolgárságú Balló Bendegúzt különösen nagy mennyiségű kábítószer (marihuána) birtoklása és kereskedelme miatt keresik Magyarországon.

A másik bűnözőt, Nikola Stankovic montenegrói–szerb kettős állampolgárt kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, valamint egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt keresik a magyar hatóságok.

Az Europol listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett olyan súlyos bűncselekmények elkövetése miatt köröznek, mint a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a fegyveres rablás, terrorizmus, emberölés, gyilkossági kísérlet, illetve a súlyos testi sértés.

Közölték, idén 18 ember került fel a listára, akiket emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás elkövetése miatt köröznek.

„Ezek az emberek veszélyesek és továbbra is szabadlábon vannak. Letartóztatásuk kulcsfontosságú az áldozataik és az igazságtétel szempontjából”

– fogalmaztak.

A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri: látogassanak el a weboldalra, nézzék meg a bűnözők fényképeit, hogy felismerik-e valamelyiküket. Az uniós rendőrségi szervezet továbbá megújította a weboldalát, új és továbbfejlesztett funkciókkal látta el, amelyen gyanú esetén névtelenül lehet bejelentést tenni, valamint hírlevelére feliratkozni a napra kérsz tájékoztatás érdekében.

A legkeresettebb bűnözők 2016 óta elérhető listája alapján tett névtelen bejelentéseknek köszönhetően ez idáig 172 szökevényt fogtak el és 54 embert tartóztattak le – tették hozzá.