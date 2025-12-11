ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.61
usd:
327.12
bux:
0
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Details with the red and blue lights siren on top of a police car
Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Magyar szálak az EU „most wanted” listája mentén

Infostart / MTI

A tavalyi évhez hasonlóan Magyarország idén is két olyan bűnözőt köröz, akik szerepelnek az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének (Europol) a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, hétfőn közzétett listáján, az érintett bűnözőket kábítószer-kereskedelem, valamint gyilkosság és súlyos testi sértés miatt keresik.

Az Europol közleménye szerint az Európai Unió tagállamaiból a tavalyi évhez képest kilenccel kevesebben, idén 50 elfogatóparanccsal körözött ember szerepel a legkeresettebb bűnözőket soroló „Most Wanted” oldalon.

A magyar igazságszolgáltatás által körözött bűnözők közül a magyar állampolgárságú Balló Bendegúzt különösen nagy mennyiségű kábítószer (marihuána) birtoklása és kereskedelme miatt keresik Magyarországon.

A másik bűnözőt, Nikola Stankovic montenegrói–szerb kettős állampolgárt kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, valamint egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt keresik a magyar hatóságok.

Az Europol listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett olyan súlyos bűncselekmények elkövetése miatt köröznek, mint a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a fegyveres rablás, terrorizmus, emberölés, gyilkossági kísérlet, illetve a súlyos testi sértés.

Közölték, idén 18 ember került fel a listára, akiket emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás elkövetése miatt köröznek.

„Ezek az emberek veszélyesek és továbbra is szabadlábon vannak. Letartóztatásuk kulcsfontosságú az áldozataik és az igazságtétel szempontjából”

– fogalmaztak.

A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri: látogassanak el a weboldalra, nézzék meg a bűnözők fényképeit, hogy felismerik-e valamelyiküket. Az uniós rendőrségi szervezet továbbá megújította a weboldalát, új és továbbfejlesztett funkciókkal látta el, amelyen gyanú esetén névtelenül lehet bejelentést tenni, valamint hírlevelére feliratkozni a napra kérsz tájékoztatás érdekében.

A legkeresettebb bűnözők 2016 óta elérhető listája alapján tett névtelen bejelentéseknek köszönhetően ez idáig 172 szökevényt fogtak el és 54 embert tartóztattak le – tették hozzá.

Kezdőlap    Bűnügyek    Magyar szálak az EU „most wanted” listája mentén

gyilkosság

elfogás

europol

körözés

legkeresettebb

bűnöző

súlyos testi sértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői

Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői

Több ezer magyar kisbefektető évek óta nem jut hozzá a Timberland Capitalnél elhelyezett pénzéhez, a német hátterű pénzügyi szolgáltató nemcsak az ígért kamatokat, de sok esetben a befektetett tőkét sem fizeti vissza - gyűjtötte össze a károsultak panaszait a Telex. Korábban a Magyar Nemzeti Bank 30 millió forintos bírságot szabott ki a cég magyarországi fióktelepére kötvények jogosulatlan közvetítése miatt, ám a befektetők ügyében a német felügyelet lenne illetékes. A Portfolio már 2015-ben figyelmeztetett a céget övező kockázatokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból

Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

Footage shows a military helicopter hovering over a large ship, and troops descending on to the deck using ropes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 16:23
Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcai ügyben
2025. december 10. 10:27
Folytatja a bűnügyi akciót a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben
×
×
×
×