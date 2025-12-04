ARÉNA - PODCASTOK
Female with manicured nails handcuffed.
Nyitókép: jonathanparry/Getty Images

Majdnem megölte csecsemőjét az anya, mert idegesítette a sírása

Infostart

A súlyos bántalmazások következtében az akkor kéthetes kislány koponyasérülést is szenvedett, az anya élettársa tétlenül nézte végig az egészet. A gyermekben maradandó károsodások keletkeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetése helybenhagyását annak az anyának, aki majdnem megölte a kislányát – írja közleményében az ügyészség.

A jogerős tényállás szerint a nő és az élettársa kapcsolatából egy egészséges kislány született. Miután a kórházból hazamentek, az anyát egyre jobban idegesítette a gyermek sírása, ezért először csak kiabált vele, majd bántalmazta. Az elkövető háromszor hónaljánál fogva megrázta a síró kisbabát, akinek a feje előre-hátra csapódott.

Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét közepes erővel belenyomta a kiságy matracába, amitől koponyacsonttörést szenvedett.

2024. április 9-én az anya észlelte, hogy a gyermeke aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás megmentette, azonban soha nem lesz képes önmaga ellátására.

Az anya élettársa látta a bántalmazást, illetve annak nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, azonban nem tett semmit.

Ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, jogerősen, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A Szombathelyi Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla a határozatában egyetértett az ügyészséggel, az anya büntetése szükséges, ezért azt nem enyhítette.

