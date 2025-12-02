ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.85
usd:
327.95
bux:
110414.33
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szexvideó, Felnőtt filmes tartalom.
Nyitókép: Marcos Calvo, Getty Images

Börtönt kapott a szexvideóval zsaroló polgármester - Franciaországban

Infostart / MTI

Zsarolás és sikkasztás miatt öt év börtönbüntetésre valamint a közügyektől való eltiltásra ítélték a Lyon melletti Saint-Étienne város polgármesterét.

Brigitte Verney bíró az ítélethirdetéskor rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, amelyben Gaël Perdriau és három társa - akik szintén börtönbüntetést kaptak - több éven át zsarolták a polgármester egyik korábbi helyettesét. Gilles Artigues-t rejtett kamerával készített videofelvételeken egy párizsi hotelszobában látható egy férfiprostituálttal. Az sértett egyébként többször felszólalt a melegházasság ellen.

A vád részéről Audrey Quey ügyész azt mondta, az összeesküvés feje Perdriau volt, aki "végig a vörös gombon tartotta az ujját", és a hallgatásért cserébe minden ügyben teljes együttműködést várt áldozatától. Artigues a maga részéről azt mondta, a felvételekkel sakkban tartották és "csak egy bábu" volt a városvezetés gyűlésein, illetve

többször gondolt öngyilkosságra is.

Az 53 éves politikus - akinek az ítélet értelmében azonnal le kell mondania 2014 óta betöltött hivataláról - a tárgyaláson érthetetlennek nevezte az ítéletet, ártatlanságát hangoztatta és bejelentette, hogy fellebbezni fog. Artigues, aki családtagjai körében vett részt a tárgyaláson, üdvözölte a döntést, és reményét fejezte ki, hogy újjáépítheti életét.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Bűnügyek    Börtönt kapott a szexvideóval zsaroló polgármester - Franciaországban

franciaország

szexvideó

zsarolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat

Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat

Japánban nagy eséssel indult a hét, ezt követően pedig az európai piacok is lefelé vették az irányt: különösen az Airbus részvényei estek nagyot, miután újabb problémákra derült fény a cégnél. Eközben idehaza kiváló volt a hangulat: jól teljesített a Mol és az OTP is. Amerikában kisebb esést láthattunk, és a kriptók is nyomás alá kerültek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban

Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban

A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine territory 'most difficult' issue, as US envoy prepares to meet Putin

Zelensky says Ukraine territory 'most difficult' issue, as US envoy prepares to meet Putin

US envoy Steve Witkoff and Donald Trump's adviser and son-in-law Jared Kushner will meet Vladimir Putin on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 04:32
Ne dőljön be az ilyen SMS-nek, mert minden pénzét vihetik
2025. december 1. 17:17
Szemérmetlenül szívták a szakszervezet számláját
×
×
×
×