Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Bilincs kattant a kegyetlen rablók kezén

Infostart

A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a párost, akik egy biatorbágyi parkolóból raboltak el és kifosztottak egy férfit.

Az idős sértett egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott „Ákos” nevű ismerősével november 12-én, délután. A 23 éves férfi azzal az ürüggyel hívta ki a parkolóban hagyott autójához későbbi áldozatát, hogy papírokat szeretne megmutatni neki.

Amikor a kocsihoz értek, megjelent még egy férfi, aki megütötte az idős embert, majd „Ákos” segítségével a járműbe ültették. Utazás közben a két fiatal folyamatosan bántalmazta áldozatát. Ütlegelték, telefonzsinórral fojtogatták, miközben azt ismételgették, hogy megölik, de ezen felül 250 ezer eurót követeltek tőle. Menet közben felhívták a feleségét is, akinek azt mondták, hogy kerítsen pénzt, vagy a férjét pincébe zárják, ahonnan élve nem fog kijutni. Végül a rablók Ercsi mellett álltak meg, ahol

a bántalmazás tovább folytatódott és végül 20 ezer eurót elvettek áldozatuktól.

Ezután visszavitték Biatorbágyra, ahol szabadon engedték. A nyomozók az esetet követően azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, melyek eredményeként rövid időn belül azonosították a 23 éves R. Ákost, és társát a 27 éves B. Danijelt, akiket másnap reggel, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének közreműködésével, Budapesten fogtak el.

A kutatás során a nyomozók 2800 eurót, valamint egy személyautót foglaltak le.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberrablás, és jelentős értékre elkövetett rablás miatt indított büntetőeljárást. Gyanúsított kihallgatásuk mellett őrizetbe vételükre is sor került, valamint kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

